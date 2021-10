Decca/Blue Note ont annoncé la sortie le 5 novembre de Still Rising, une collection unique de 34 pistes par un chanteur de jazz stellaire Grégory Porter. Non seulement c’est sa première compilation, mais la jeu de deux disques comprend cinq nouveaux morceaux et deux nouveaux arrangements, aux côtés de favoris, de reprises et de duos existants.

« C’est ma musique jusqu’à maintenant, mais ce n’est pas un ‘Greatest Hits’, dit Porter. « Ils arrivent souvent à la fin de la carrière de quelqu’un, et je me sens toujours nouveau et jeune dans la mienne. J’ai beaucoup plus à dire. Il y a toujours quelque chose dans la carrière d’un artiste que les gens ne connaissent pas ; Je voulais le porter à leur attention.

« Le titre de l’album fait écho à mon dernier, Tous se lèvent, parce que je réitère quelque chose d’évident dans ma musique et les nouvelles chansons ici – cet optimisme ascendant sur la vie et l’amour. C’est une histoire inachevée pour moi, à la fois musicalement et personnellement. Et j’apprends encore à faire ça. Toujours en hausse.

Les cinq nouveaux morceaux figurent sur le premier disque et sont introduits aujourd’hui (1) par le nouveau single “Dry Bones”, écrit et produit par Troy Miller (Diana Ross, Rag’n’Bone Man, Emeli Sande). Ceux-ci sont rejoints sur le disque un par deux nouveaux arrangements et neuf des chansons les plus appréciées de Porter. Le deuxième disque contient des chansons avec Paloma Faith, Moby, Jamie Cullum, Jeff Goldblum, Ella Fitzgerald, et beaucoup plus.

Le double lauréat d’un Grammy a été un incontournable ces dernières années dans des émissions de télévision incontournables telles que Later With Jools Holland, Graham Norton et Strictly Come Dancing. Il a été la première célébrité à chanter sur CBeebies Bedtime Stories et, en 2019, a lancé et hébergé son propre podcast, The Hang, qui a couru pour deux séries à succès à ce jour et a accueilli un large éventail d’invités célèbres de Porter.

Plus tôt cette année, il a sorti The PorterHouse avec Gregory Porter, un série de cuisine en six épisodes présenté par Citi dans lequel l’artiste partage des recettes inspirées de sa communauté locale, des expériences culinaires de ses visites et de ses propres traditions culinaires familiales.

Après une longue pause de la scène causée par Covid, Porter revient au spectacle avec quatre représentations, sur trois dates, au Royal Albert Hall de Londres les 13, 14 et 16 octobre. tournée au Royaume-Uni plus large suit en mai 2022.

Précommandez Still Rising de Gregory Porter, qui sortira le 5 novembre.

La tracklist complète de Still Rising est :

CD 1

01 – Salut Laura

02 – Esprit liquide

03 – Réveil

04 – Illusion

05 – 1960 Quoi ?

06 – AMOUR

07 – Tenir bon

08 – Concorde

09 – Si l’amour est surfait

10 – Je le ferai

11 – De vraies bonnes mains

12 – Mon bébé

13 – L’amour de la mauvaise fille

14 – Pas d’amour qui meurt

15 – Pourquoi mon cœur se sent-il si mal ?

16 – Os secs

17- L’amour est plus profond

18 – C’est probablement moi

CD2

01 – Natural Blues (avec Moby & Amythyst Kiah)

02 – Don’t Let Me Be Misunderstood (avec Jamie Cullum)

03 – Raining in My Heart (avec Buddy Holly)

04 – Les gens diront que nous sommes amoureux (avec Ella Fitzgerald)

05 – GrandMas’ Hands (avec Ben L’Oncle Soul)

06 – Prière de Noël (avec Paloma Faith)

07 – Insanity (avec Lalah Hathaway)

08 – Rendre quelqu’un heureux (avec Jeff Goldblum)

09 – Fly Me To The Moon (avec Julie London)

10 – Rassasié (avec Dianne Reeves)

11 – Have Yourself a Merry Little Christmas (avec Renée Fleming)

12 – La fille d’Ipanema (avec Nat King Cole)

13 – L’eau sous les ponts (avec Laura Mvula)

14- Là où vous êtes (avec Lizz Wright)

15 – Heart and Soul (avec Yo-Yo Ma & The Silkroad Ensemble, Lisa Fischer)

16 – Faire l’amour (avec Trijntje Oosterhuis)