Greidys Gil : 5 faits amusants que vous devez savoir

. Greidys Gil a remporté Nuestra Belleza Latina en 2009.

Greidys Gil est connue pour avoir été la gagnante de Nuestra Belleza Latina en 2009, devenant ainsi la première femme cubaine à remporter l’important concours télévisé d’Univision.

Née à Cuba en 1980, Gil s’installe aux États-Unis en 2005 à la recherche d’une meilleure qualité de vie qui lui permettrait de réaliser ses rêves. “Je suis arrivée aux États-Unis avec rien de plus qu’un sac plein de rêves”, a déclaré la star dans un segment de Nuestra Belleza Latina.

Tout au long de sa carrière artistique, l’interprète a participé à d’importantes productions télévisées d’Univision et Telemundo. L’un des derniers projets de Greidys Gil était en tant que journaliste à New York pour l’émission de divertissement Telemundo “Suelta La Sopa”.

Ce qu’il faut savoir sur Greidys Gil :

1. Elle est l’une des reines les plus aimées de l’histoire de Nuestra Belleza Latina

Jouer

Nuestra Belleza Latina 2009 Greydis Gil2020-07-23T15: 20: 44Z

Greidys Gil a réussi à se connecter avec le public hispanophone aux États-Unis en montrant sa véritable essence sans aucun type de masque. Pendant son temps dans la compétition, Gil était l’exemple vivant d’une jeune femme humble qui rêvait de réussir dans l’industrie du divertissement pour offrir une meilleure qualité de vie à ses proches qui vivaient dans la petite ville de San Antonio de Las Vegas à Cuba. .

La sympathie, l’humilité et la soif de triomphe ont été les meilleures qualités pour que la star cubaine soit couronnée Nuestra Belleza en 2009, une édition du concours très serrée en raison du potentiel artistique de chacun des participants.

“J’ai tout laissé derrière moi pour chasser une illusion et quand elle s’est réalisée, j’ai obtenu la reconnaissance de mon propre peuple dans mon propre pays, ce souvenir que je garderai à jamais dans mon cœur”, a déclaré Greidys Gil lors de son dernier message avant de couronner son successeur l’édition 2010 de Nuestra Belleza Latina.

2. Gil a grandi sans sa figure paternelle

Durant son enfance, Greidys Gil a grandi avec l’absence de sa figure paternelle, ceci du au fait que son père (Esnel Gil) a émigré aux États-Unis en 1980. Quatorze ans plus tard, père et fille se sont rencontrés à Cuba lors d’un voyage effectué par son père.

« J’ai vu que tous les enfants avaient leur père et je n’avais pas le mien, je voulais le voir. Parfois, il avait peur de mourir et de ne pas pouvoir le rencontrer. Ma mère m’a appris à ne pas juger mon père pour être parti, grâce à elle j’ai l’affection que j’ai pour lui, je l’aime tellement “, a déclaré Gil dans une émission de Nuestra Belleza Latina en faisant référence à son enfance avec l’absence de son père.

3. Elle souffre du syndrome néphrotique

Greidys Gil a reçu un diagnostic de syndrome néphrotique à l’âge de 14 ans, une maladie qui l’a forcée à abandonner ses études pendant un an.

L’un des coups les plus durs pour Gil a été de se désengager définitivement de son entraînement de gymnastique rythmique en raison des symptômes qu’il présentait avec le syndrome qui lui avait été diagnostiqué.

Selon le site Internet American Kidney Fun, les personnes atteintes du syndrome néphrotique ont souvent un gonflement des jambes, des pieds et des chevilles en raison d’un faible taux de protéines dans le sang, une indication que leurs reins ne fonctionnent pas correctement.

4. Gil est marié à un homme d’affaires important

Jouer

Greidys Gil Notre Beauté Latina, mariée en République Dominicaine La belle Greidys Gil a épousé son petit ami Luis Zaldivar, dans l’une des plus belles destinations touristiques du monde. Réveillez l’Amérique avec les dernières nouvelles et le meilleur du divertissement : potins, jeux, concours, conseils utiles et invités spéciaux. Présenté par : Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada, Ana Patricia, WilliamVáldez et Paul… 2015-01-26T13: 53: 09Z

Greidys Gil est mariée à Luis Zaldivar, un éminent homme d’affaires qui est le co-fondateur d’Avance, une entreprise privée qui se concentre sur la croissance des services aux consommateurs aux États-Unis.

Gil et Zaldivar se sont mariés en 2015 dans la ville paradisiaque d’Altos de Chavón en République dominicaine. La célébration a été suivie par de grandes personnalités de l’industrie du divertissement telles que Raúl de Molina, Melissa Marty et Aleyda Ortiz.

Les parents de Zaldivar sont propriétaires de la chaîne de restaurants cubains Victor’s Cafe à New York.

5. Nuestra Belleza Latina 2009 est mère de deux enfants

Fruit de son mariage consolidé avec Luis Zaldivar, Greidys Gil est mère de deux enfants : Lucas, 5 ans, et Grace, 3 ans.

«Être la mère de ce couple a été ma bénédiction la plus grande et la plus précieuse. Merci mon Dieu pour ce privilège. Je vous aime à l’infini les enfants et je célébrerai avec vous tous les jours de ma vie”, a déclaré la reine de beauté dans une publication qu’elle a réalisée sur son compte Instagram officiel pour célébrer la fête des mères 2021.