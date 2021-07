. Greidys Gil pleure sur ce qui se passe à Cuba : il demande l’intervention des États-Unis.

Cuba connaît des moments de tension, au milieu des protestations et des manifestations de milliers de Cubains qui ont décidé de descendre dans la rue pour exiger le renversement du régime communiste de l’ère castriste, qui a plongé l’île dans la pauvreté et la violation constante des droits humains. droits et libertés fondamentales depuis plus de six décennies.

Et aux voix de soutien aux manifestants et à la demande que cessent les morts de ceux qui protestent et les arrestations politiques, s’est ajoutée l’ancienne Nuestra Belleza Latina Greidys Gil, née à Cuba.

À travers une vidéo significative, dans laquelle on le voit littéralement pleurer de douleur, non seulement à cause des abus auxquels les manifestants à Cuba sont soumis par les autorités de l’île, mais aussi à cause des années d’abus qu’il a subies. le pays sous le régime dictatorial des Castro, Greidys Gil a élevé la voix sur les réseaux sociaux.

« CUBA A BESOIN DE SOUTIEN !!! 🇨🇺 Enfin je sors tout ce que j’ai dedans !!! #soscuba. Le peuple de Cuba est toujours dans les rues dans la lutte, désarmé et massacré par le gouvernement : enfants, jeunes, vieillards, femmes, hommes TOUS », était le message avec lequel la gagnante de Nuestra Belleza Latina l’a partagé cri émotionnel.

Des vidéos montrent la répression des manifestations à Cuba | Noticias Telemundo Vidéo officielle de Noticias Telemundo. Dans sa deuxième intervention sur le réseau national après les manifestations massives de ce dimanche à Cuba, le président, Miguel Díaz-Canel, a reconnu que le pays traverse une crise économique profonde et assure qu’il n’y a pas eu de répression des manifestations. Téléchargez notre application : telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Mediodia Noticias Telemundo Mediodia es… 2021-07-12T18: 21: 18Z

L’ancienne reine de beauté, arrivée à Cuba début 2000, est allée plus loin et a même appelé le gouvernement des États-Unis à effectuer une intervention sur l’île.

“Nous demandons instamment aux États-Unis d’intervenir et au monde de faire quelque chose contre ce génocide !!! Répondez et n’abandonnez plus notre peuple sans défense !!!!! 🇨🇺🕊🙏🏻 #cubalibre #abajoladictadura », a ajouté le reporter de télévision.

La vidéo de l’ancienne reine de beauté est devenue si profonde qu’en quelques heures elle a dépassé les 250 000 vues, et là, elle a pleinement ouvert son cœur.

« J’ai une douleur à la poitrine si forte que ma voix ne sort même pas. Je dois parler, je dois utiliser ma voix pour parler au nom d’un peuple qui est massacré à Cuba par le gouvernement. Nous devons mettre fin à la tyrannie que nous avons à Cuba depuis 62 ans », a commenté l’ancienne Nuestra Belleza Latina. “Et je vous le dis, j’ai vécu à Cuba pendant 25 ans, beaucoup connaissent mon histoire, à travers Nuestra Belleza Latina, mais beaucoup ne comprennent pas l’histoire de mon Cuba.”

Greidys a insisté pour demander de l’aide à tout le monde et que ceux qui peuvent élever la voix en faveur du renversement de la dictature à Cuba le fassent et ne restent pas silencieux.

« Beaucoup comme moi ont quitté notre terre par nécessité. Nous avons émigré à la recherche d’un avenir meilleur, pour nos familles, car c’était notre tour, et il y en a beaucoup qui n’ont pas eu cette opportunité », a déclaré Greidys. « Le président de Cuba, qui est de la merde, que personne ne l’a mis, personne ne l’a élu, il a mis les gens à s’entretuer. Les mêmes qui meurent de faim, tuent d’autres qui meurent de faim… ce serait plus facile de rester dans mon confort, dans ma liberté, dans tout ce que ce pays nous a donné et de se taire, mais je ne vais pas le faire il. ”