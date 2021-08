Greig Laidlaw dit que Warren Gatland deviendra l’un des plus grands entraîneurs des Lions de tous les temps s’il bat l’Afrique du Sud

Greig Laidlaw insiste sur le fait que Warren Gatland deviendra l’un des plus grands entraîneurs-chefs des Lions britanniques et irlandais de l’histoire s’il parvient à remporter une célèbre victoire dans la série en Afrique du Sud.

Le Néo-Zélandais a joué un rôle déterminant dans l’obtention d’une célèbre victoire en Australie en 2013, tout en menant les Lions à un match nul crédible contre ses compatriotes il y a quatre ans.

Le Kiwi a la chance de consolider sa réputation comme l’un des plus grands entraîneurs Lions de l’histoire samedi

Gatland est maintenant au bord de l’immortalité du rugby alors qu’il se prépare à mener son équipe samedi pour affronter l’Afrique du Sud avec la série finement équilibrée à un seul.

Les Springboks ont rugi après avoir perdu le premier test, marquant 21 points sans réponse en seconde période à Cape Town pour organiser une finale angoissante ce week-end.

L’ancien entraîneur du Pays de Galles, Gatland, a apporté six changements au total à son équipe dans le but d’ajouter une vitalité et une étincelle indispensables à son équipe, dans l’espoir de neutraliser la défense sud-africaine qui s’est avérée presque imperméable pendant des années.

Et Laidlaw, qui a joué sur le Tour 2017, insiste sur le fait que la victoire samedi assurerait à Gatland sa place parmi certains des meilleurs entraîneurs de l’histoire du rugby.

Laidlaw a été sélectionné par Gatland pour la tournée 2017 en Nouvelle-Zélande

“Oh, il doit être là-haut, définitivement”, a déclaré Laidlaw sur Drive.

« C’est son troisième Tour maintenant et il en a eu un en Australie et a obtenu le tirage là-bas en Nouvelle-Zélande.

«Je pense donc que s’il peut franchir la ligne, il doit être là-haut, définitivement.

« Il a son propre style, mais cela fonctionne certainement dans ce contexte Lions. »

