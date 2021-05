Greipel remporte le sprint et ‘Superman’ López continue de mener

21/05/2021 à 18:16 CEST

L’allemand André Greipel (Start-up en Israël) a remporté ce vendredi la quatrième étape de la 67e édition du Tour de l’Andalousie, Entrez Actif Oui Cullar Vega (Grenade), avec un temps de 4 heures, 37 minutes et 12 secondes, grâce à sa puissance et son expérience, alors qu’en l’absence du dernier jour, avec un avantage de 20 secondes sur les Néerlandais Antwan tolhoek (Jumbo-Visma).

Cette avant-dernière étape de la Tour de l’Andalousie Il a commencé par une protestation symbolique de ses participants, qui ont retardé le départ de quelques minutes en raison du “manque d’attention porté à leurs demandes” concernant la sécurité en course, à la fois en raison du choix des itinéraires et de la présence de gravier et nids-de-poule dans certaines descentes de l’étape de jeudi, ont-ils dénoncé dans un communiqué.

C’était un voyage de 182 kilomètres et dans lequel les sprinteurs sont apparus après les arrivées sur la pente en Zahara de la Sierra (Cadix) et Alcala la Real (Jaén), et après la difficile étape de jeudi dans le Sierra de Segura, également dans les terres de Jaen.

Le colombien Miguel Angel Lopez (Movistar) a réussi à sauver la première défense du leadership et ce samedi, sauf surprise de dernière minute, il sera couronné en Pulpí (Almería) vainqueur du également connu sous le nom de Route du soleil, bien que vous devrez résoudre un port avant votre arrivée.

Greipel a mis en valeur sa puissance et son expérience en sprint et, après un grand retour, a surpassé ses rivaux prestigieux en Cullar Vega comme le colombien Alvaro Hodeg (Étape Deceuninck-Quick), l’ancien champion du monde danois Mads Pedersen (Treck Segrafredo) et norvégien Alexandre Kristoff (EAU Team Emirates), après avoir été jeté par son compatriote et coéquipier Rick Zabel.

La journée a été marquée par l’évasion mettant en vedette le Canadien Ben Perry (Israël), le malagueño Luis Angel Maté (Euskaltel) et les Belges Robbe Ghys Oui Aaron van Poucke (Vlaanderen), le catalan Jordi Lopez (Kern Pharma), le Manchego castillan Isaac Canton et le Biscayen Ander Okamika (Burgos). L’aventure n’a pas prospéré, au fil des kilomètres le groupe a perdu des unités et en l’absence d’un score pour le but ils ont été absorbés par l’équipe.

le Movistar il n’a eu aucun problème, il a parfaitement protégé le leader et a laissé les groupes sportifs avec des spécialistes de l’arrivée prendre le commandement en vue de Cullar Vega, où, avec le déclin des Britanniques Mark Cavendish (Ineos), le vétéran Greipel Il a su attendre son moment et a obtenu sa deuxième victoire de la saison après le week-end dernier dans une étape de la Défi de Majorque.

Le dernier jour de la 67e édition du Tour à vélo de l’Andalousie sera joué ce samedi à Almeria, Entrez Vera Oui Pulpí, 107 kilomètres et au port de Géode (troisième catégorie) juste avant la ligne d’arrivée, avec des pentes comprises entre 5 et 7%.