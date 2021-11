Grell Audio rend l’écoute de qualité audiophile accessible

Si vous voulez des écouteurs qui offrent un son de haute qualité, ils coûteront généralement un joli centime. Il suffit de regarder les AirPods Max d’Apple, ou n’importe quoi de Bose. Le point d’entrée pour un audiophile est généralement d’au moins 300 $. Très souvent, un bon casque coûtera plus de 400 $. L’ingénieur casque allemand Axel Grell a récemment annoncé une gamme de casques sans fil que tout audiophile devrait apprécier, à moins de 200 $.

Un son de qualité audiophile à une fraction du coût

Les écouteurs sans fil Grell TWS/1 ont été annoncés en octobre 2021 et commenceront bientôt à être expédiés. Ces écouteurs in-air prétendent offrir un son cristallin et transparent directement à vos oreilles. La qualité sonore de qualité audiophile vous permettra de vous connecter plus étroitement à votre musique.

Axel Grell conçoit des écouteurs depuis plus de 30 ans. Il était le cerveau derrière certains des meilleurs écouteurs haut de gamme de Sennheiser. Son objectif a toujours été de produire un son de classe mondiale, généralement sans tenir compte du prix. Il a un public énorme et dévoué, et il est sur le point de devenir encore plus grand.

Avec le Grell TWS/1, l’ingénieur souhaite réduire les coûts pour le consommateur. Son espoir est d’atteindre la nouvelle génération croissante d’audiophiles qui souhaitent profiter de la meilleure qualité sonore possible, sans se ruiner.

Les détails de la prochaine génération dans le son audiophile

Les écouteurs TWS/1 de Grell sont dotés de transducteurs et de transducteurs dynamiques personnalisés de 10 mm qui ont une tolérance de +/- 1 dB, à peu près le meilleur que vous puissiez obtenir. Ils sont dotés de la technologie Active Noise Cancellation (ANC) et de la technologie Axel Grell Noise Annoyance Reduction (NAR). La technologie NAR est capable de contrôler votre ANC à l’aide d’un modèle psychoacoustique qui minimise la gêne. La durée de vie de la batterie est de 28 heures, avec ANC activé.

Les écouteurs eux-mêmes offrent 6 heures d’autonomie et l’étui de charge peut les recharger à 100 % quatre fois. Le boîtier dispose d’un connecteur de charge USB-C ainsi que d’une charge sans fil Qi.

Les écouteurs offrent également la personnalisation SoundID. Cela vous permet d’abord de faire l’expérience de votre musique préférée exactement comme l’artiste l’a voulu. Deuxièmement, vous pouvez personnaliser le son en fonction de votre capacité auditive et de vos préférences d’écoute.

Achat du casque Grell TWS/1

Vous pouvez précommander les écouteurs dès maintenant, en gris sidéral. À partir de la semaine suivant Thanksgiving 2021, une édition spéciale avec une finition entièrement noire sera disponible sur Drop.com.