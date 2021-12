Gremio a besoin d’un miracle pour éviter la relégation, et Mineiro célèbre son titre avec la victoire

06/12/2021 à 01:56 CET

Gremio a fait match nul 1-1 avec les Corinthians ce dimanche lors de l’avant-dernier tour de la Ligue brésilienne et il baissera si Juventude et Cuiabá marquent ce lundi, alors que L’Atlético Mineiro a célébré son titre en battant Bragantino avec des buts du Vénézuélien Jefferson Savarino et de l’Argentin Matías Zaracho.

Le Tricolor Gaúcho est arrivé dans la capitale de São Paulo avec de l’eau autour du cou et part avec le sentiment qu’il a besoin de quelque chose de plus qu’un miracle rester dans la plus haute catégorie du football brésilien.

Et ce qui a commencé plein d’illusion avec le but initial de Diego Souza. Le Brésilien de 36 ans a déséquilibré le match à la 38e minute avec un but de marque maison, d’un pur attaquant.

Il a reçu un centre de Ferreira au cœur de la zone, contrôlé avec sa poitrine et il a terminé avec le bout de sa botte avant le départ tardif du gardien local.

De là, le Gremio, l’un des clubs historiques du Brésil, triple champion de la Copa Libertadores, a ramassé le câble et a attendu derrière en attendant une phrase avec une contre-attaque.

Mais, quand ils ont été vus avec les trois points dans leurs poches, le milieu de terrain est apparu Renato Augusto à la 85e minute pour rendre l’égalité d’un formidable tir de l’extérieur de la surface, placé, qui est entré dans l’équipe, après avoir légèrement touché le bâton.

Avant, l’attaquant colombien Miguel Borja était entré dans la Guilde, qui n’avait pas beaucoup d’influence sur le jeu.

Les Corinthians ont même eu des chances dans les dernières minutes de signer le acte de décès de l’équipe de Porto Alegre, qui quitte la NeoQuímica Arena de Sao Paulo vivant, mais mortellement blessé.

Au coup de sifflet final, les visages des joueurs dans la surface de Vagner Mancini, troisième avant dernier du classement avec 40 points et désormais trois du salut, étaient complètement désolés, car maintenant Ils ont besoin d’un vrai carambolage de résultats pour se sauver.

Pour ne pas descendre en enfer, ils devront battre le flamboyant champion Atlético Mineiro lors de la dernière journée, qui a battu ce dimanche Bragantino 4-3 en pleine gueule de bois, et attendent que la Juventude et Cuiabá perdent leurs deux matchs restants. Une vraie merveille.

Plus d’espoir a le Bahía qui a commencé la journée dans la zone de relégation et l’a provisoirement quittée, puis a battu Fluminense 2-0, grâce à un doublé de Gilberto, qui compte 15 buts en Ligue, seulement derrière Hulk (19).

Hulk n’a pas non plus raté son rendez-vous avec le but ce jour dans le match fou contre Bragantino. Aux retrouvailles avec ses fans après avoir remporté le deuxième titre de champion de son histoire après 50 ans d’attente, L’Atlético Mineiro a démontré sa puissance offensive et il a soulevé le trophée qui l’accrédite comme un juste champion.

Dans un duel plein d’alternatives pour les deux équipes, l’équipe ‘Cuca’ d’Alexi Stival a sorti le marteau du pylône et a fini par l’emporter avec les objectifs de Ponton, Keno, Jefferson Savarino et Matías Zaracho.

Pour le Bragantino, ils ont réduit Ytalo et Artur, ce dernier deux fois. Dans le dernier match ce dimanche Ceará et América Mineiro ont fait match nul et vierge.

Pour ce lundi le six autres matchs de cet avant-dernier tour du Championnat du Brésil : Sao Paulo-Juventude, Athletico Paranaense-Palmeiras, Flamengo-Santos, Internacional-Atlético Goianiense, Cuiabá-Fortaleza et Chapecoense-Sport Recife.