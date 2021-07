Gremio et Athletico Paranaense gagnent à domicile

14/07/2021

Le à 04:57 CEST

. / Guayaquil

Le but du milieu de terrain Léo Pereira a décerné ce mardi le gagner par 0-1 au Guilde de Porto Alegre lors de votre visite au Ligue de Quito, au match aller des huitièmes de finale de la Copa Sudamericana, un résultat qui lui a valu de s’imposer comme favori face à l’équipe équatorienne. Léo Pereira a commencé le jeu au milieu du terrain, a effectué un changement de front pour le milieu de terrain Jean Pyerre, qui a projeté un centre pour l’attaquant pour conclure son travail, avec une tête à la 19e minute.

Les débuts de Luiz Felipe Scolari l’ont amené à être prudent dans la proposition de ses onze, il a attendu avec ordre à l’extérieur de la zone, et à partir de là il a orchestré des contre-attaques rapides, une arme de football pour remporter la victoire à 2 850 mètres d’altitude où se trouve Quito. situé. La proposition de la Ligue était de faire pression sur le rival. Il a essayé de le mettre dans sa propre zone et il l’a réussi à mi-chemin, jusqu’à ce qu’il tente le premier tir au but, mais le gardien Gabriel Chapecó a été attentif à éviter le but de l’attaquant paraguayen Luis Amarilla.

Gremio s’est organisé, s’est regroupé en dehors de sa zone pour laisser peu d’espaces aux attaquants de l’équipe locale et a commencé à sortir avec des contre-attaques vives en profitant des espaces pour défendre le rival. La vitesse à la sortie, les passes profondes et les changements d’orientation ont permis de désarmer la défense locale qui tentait de manière désordonnée de contrôler les attaquants brésiliens. Un changement d’avant de la droite, au milieu du terrain, n’a trouvé que l’attaquant Jean Pyerre, qui a capté le ballon par le drapeau de coin et avec un centre bien dirigé a permis que Léo Pereira marqué d’une tête à la 19e minute.

L’attaquant Billy Arce a été celui qui s’est le plus rapproché de l’égalisation, à la 37e minute, avec un tir haut qui a forcé l’effort du gardien brésilien à repousser au but, et Gremio, par une nouvelle contre-attaque, s’est approché du deuxième, mais Léo Pereira tir a été rejeté par le gardien Adrián Gabbarini. Le défenseur Vanderson a lancé un centre, qui a été tiré au but, et le gardien Gabbarini a réussi à repousser le but à la 53e minute.En outre, le défenseur Luis Ayala a décoché un tir violent qui s’est échappé près du poteau gauche, dans une autre excellente option de but pour Liga, à la minute 64, et dans l’action suivante le tir de l’attaquant Djorkaeff Reasco s’est échappé par un côté.

L’effort, le dévouement et même le sacrifice des joueurs de la Ligue ne les ont pas atteints avant la meilleure prédisposition et performance du visiteur, qui a montré sa catégorie pour résister à la pression sans tomber dans le désespoir et sortir jouer.

Paranáense amer les débuts de Juan Carlos Osorio dans l’Amérique de Cali

Un penalty de Nikao lui a donné le gagner par 0-1 ce mardi à Athletico Paranaense lors de sa visite à L’Amérique de Cali lors du match aller des huitièmes de finale de la Copa Sudamericana, qui a envenimé les débuts de l’entraîneur Juan Carlos Osorio sur le banc du club colombien. A ses débuts, l’ancien entraîneur du Mexique a dû faire face à la nouvelle de ne pas pouvoir compter sur les joueurs signés cette saison face à un adversaire qui a bien défendu et a trouvé du côté de Marcinho, entré en seconde période, la profondeur qui n’avait pas eu dans la phase initiale.

Les ‘Red Devils’ ont tenté de reprendre le contrôle du match dès le début de la rencontre avec les incursions sur le côté gauche, où le jeune Santiago Moreno a tenté de blesser le dos de Khellven. C’est ainsi que la première occasion pour ceux dirigés par Osorio est venue dans un centre que l’ailier a envoyé à la 8e minute, Adrián Ramos a dirigé et a frôlé le poteau gauche du but de Bento. Cependant, l’équipe du Portugais António Oliveira a commencé à égaliser les charges sous la direction de Vitinho, qui a commencé à faire équipe avec Richard et Nikao pour faire des dégâts près du but du Vénézuélien Joel Graterol. Ainsi, Richard a eu l’un des plus clairs à la 20e minute lorsqu’il a décoché un tir, dans un rebond, qui a frôlé le poteau droit du cadre américain, tandis que Carlos Cortés Barreiro, à la 32e, a eu le meilleur pour l’Amérique avec une tête qui a été sauvé, avec solvabilité, par Bento.

Au début de la deuxième étape, l’arbitre vénézuélien José Argote, après avoir passé plusieurs minutes en revue la VAR, a annulé un but à l’équipe brésilienne, qui avait été marqué par Vitinho, par une main de l’Uruguayen David Terans au début de la pièce. Les Brésiliens ont continué à attaquer un adversaire abasourdi et ont continué à s’approcher en 67 avec une chance de Marcinho, qui a changé le visage de son équipe, avec un tir très fort sur un coup franc qui a été sauvé par Graterol. Après ce jeu, dans le corner, le milieu de terrain chilien Rodrigo Ureña a touché le ballon avec son bras et Argote, après avoir revu le jeu avec le VAR, a décidé de siffler penalty pour Paranaense qui a été transformé en but par Nikao.

Les Brésiliens ont continué à attaquer mais América a failli égaliser à la 84e minute lorsque Moreno a envoyé un centre de Ramos, mal à l’aise, et a frôlé le poteau droit de Bento. Au final, les Colombiens n’ont pas réussi à égaliser et devront chercher le retour mardi prochain au stade Arena da Baixada de Curitiba, où Paranaense cherchera à continuer à progresser dans un tournoi qu’il a remporté il y a trois ans.