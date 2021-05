Gremio et Paranaense, déjà classés, passent la procédure

28/05/2021 à 07:43 CEST

.

Équité a dit au revoir à la Copa Sudamericana ce jeudi avec un tirage sans but devant une équipe de jeunes de Guilde, auparavant classée en huitièmes de finale et qui a décidé d’envoyer un jeune groupe à ce match qui a dominé leur rival mais n’a pas été énergique face au but. Le match s’est joué au stade Bellavista de la ville équatorienne d’Ambato, où les Colombiens étaient locaux en raison de la crise sociale dans leur pays, et était valable pour le dernier jour du groupe H du tournoi continental. L’équipe de Bogota, qui fini avec neuf En raison des expulsions en seconde période de l’attaquant Omar Duarte et du défenseur Andrés Correa, il a ainsi clôturé une faible présentation du tournoi continental, puisqu’il était troisième de la surface avec sept points, derrière les Brésiliens qui se sont qualifiés avec 16 et Lanús qui s’est terminé. avec 10.

Malgré le fait que ce match ne signifiait rien pour aucune des deux équipes, les jeunes du “ Tricolor Gaúcho ” sont sortis pour se battre tous les ballons contre un adversaire qu’il tentait de dominer au début, dirigé par le talentueux Daniel Mantilla, mais qui a vite perdu ce contrôle. Dans ce contexte, Guilherme Azevedo a commencé à se démarquer, un attaquant de 20 ans qui a pris le taureau par les cornes et a commencé à faire des dégâts avec ses mouvements et ses tirs, dont le premier est venu à la 24e minute et est passé dévié de le but de Sergio Roman.

Bien que le match n’ait pas eu beaucoup d’arrivées, les méfaits des Brésiliens ont rendu leurs rivaux fous et à la 51e minute c’était expulsé Duarte pour double avertissement.

Le plus clair du match a été pour Gremio lorsque Vini Paulista a été renversé dans la zone par un rival et lors du lancement, Azevedo a pris un tir très fort qui a fait briller Roman, qui a évité la célébration de la jeunesse.

La domination a été maintenue par les Brésiliens et a grandi lorsque sangle a attaqué Azevedo, le meilleur de l’équipe brésilienne, et a été exclu. Cependant, le «Gaúcho tricolore» n’a pas traduit cette domination en opportunités ou en buts, de sorte qu’ils n’ont pas pu terminer la phase de groupes avec un score parfait.

Lanús et Aragua ont dit au revoir avec un match nul et vierge

le Lanús Argentine et la Aragua Le Vénézuélien, incapable de se qualifier pour les huitièmes de finale, a scellé ce jeudi un tirage sans but lors de la sixième et dernière journée du groupe H de la Coupe d’Amérique du Sud. Incapable de rattraper la Guilde brésilienne, qui s’imposait dans la zone avec 16 points, Aragua a eu le plaisir de rajouter pour la première fois grâce à ce tirage au sort avec ‘Garnet’ comme visiteur.

Dans un match sans grand enjeu, Aragua a décidé de ne pas mettre fin à sa participation dans le groupe H sans points et a relevé une défense serrée pour protéger le but défendu par Yhonatann Yustiz. Lanús a tenté tout au long de la première mi-temps de marquer et a eu sa première chance avec un tir de Matías Esquivel à la minute 4 que Yustiz a dévié le corner au-dessus de la barre transversale. À la 16e, Pedro de la Vega a eu sa chance avec un centre bas que Yustiz a dégagé avant l’assaut de José Sand, qui deux minutes plus tard a frappé un ballon contrôlé par le gardien de but de la visite.

Au début de la seconde mi-temps, Aragua se retrouvait avec un joueur de moins pour le expulsion pour double carton jaune de Daniel Rivillo pour une infraction sur Franco Orozco. À partir de ce moment, Lanús avait quatre options claires grâce à Lautaro Acosta, José Sand, Matías Esquivel et José Manuel López mais n’a pas pu se convertir et le match s’est terminé sur un match nul et vierge.

Lanús, qui n’avait plus joué depuis sa dernière performance dans le tournoi local le 9 mai, a bouclé un semestre sans grand brio et devra désormais se renouveler pour affronter la dernière ligne droite de l’année dans le nouveau tournoi argentin. Les Aurirrojos, quant à eux, sont cinquièmes des sept équipes du groupe B du tournoi vénézuélien avec cinq points, sept derrière le leader: le Deportivo La Guaira.

Paranaense bat Aucas

le Athletico Paranaense Le Brésilien, qui s’était qualifié d’avance pour les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana, s’est débattu ce jeudi à Curitiba pour 4-0 à Aucas Équatorien dans un match dans lequel il a limogé l’idole argentine Lucho González au même moment. Le milieu de terrain Christian, qui a marqué à la 25e minute; l’ailier Ábner Vinicius, en 36 ans, et les attaquants Vitinho en 66 et Carlos Eduardo en 90 ont marqué pour Paranaense, qui a atteint 15 points dans le groupe D.Le Péruvien Melgar, avec son nul à domicile 0-0 contre Metropolitanos, a terminé à la deuxième place avec 9 points , 3 de plus que Aucas et 6 au-dessus des Vénézuéliens.

Avec la première place et le classement assurés, le ‘Furacao’ (ouragan) a aligné une équipe émergente et a profité de l’engagement de milieu de terrain des pompiers González, qui à l’âge de quarante ans a dit au revoir au football actif après avoir passé les cinq dernières saisons avec l’équipe de Curitiba. L’ancien joueur de River Plate de Buenos Aires et de Porto portugais, entre autres, a commencé comme partant et après trois minutes, le numéro de son célèbre maillot, il a été remplacé par Christian, dans un hommage à travers les réseaux sociaux, car le match c’était joué sans public au stade Arena da Baixada.

C’était juste Christian, à 25 minutes, l’homme en charge d’ouvrir le score après un jeu entamé par Nikao et qui laissait le gardien Johan Lara sans possibilités de défense. Onze minutes plus tard, toujours avec la pièce de Nikao, Abner Vinicius a marqué le deuxième but pour Paranaense avec une tête.

L’équipe visiteuse, du sélectionneur argentin Héctor Bidoglio, n’a pas pu prendre les rênes de l’engagement en seconde période, ni mettre en danger le but défendu par Santos. À la 66e minute, Vitinho il a marqué un grand but qu’il a dédié au lauréat González, qui doit maintenant commencer sa carrière d’entraîneur dans les catégories mineures de Paranaense.

Dans les dernières minutes, l’entraîneur de Paranaense, le Portugais Toni Oliveira, a déplacé ses jetons et l’équipe rouge et noire a commencé à s’approcher de la quatrième, première lorsque l’arbitre argentin Andrés Merlos a annulé le but de Carlos Eduardo depuis une position avancée. Mais plus tard, dans le temps additionnel et après un tir au poteau de Fernando Canesín, Carlos Eduardo l’épine a été enlevée pour le but refusé et avec un tir puissant, il a marqué 4-0, avec un but qui était également dédié à González.

Melgar et Metropolitanos disent au revoir avec une cravate terne

le Melgar Péruvien et le Métropolitains Le Venezuela a fait ses adieux à la Coupe d’Amérique du Sud ce jeudi avec un air terne égalité 0-0 dans le match final du groupe D du tournoi, qui a confirmé le classement au deuxième tour de l’Atlético Paranaense brésilien. Malgré avoir atteint 10 points, grâce à trois victoires et un nul, l’équipe péruvienne a vu que la première place de la série était occupée par Paranaense, qui a atteint 15 après avoir battu l’équatorien Aucas 4-0.

Au Stade Monumental de Lima, l’équipe dirigée par l’Argentin Néstor Lorenzo a montré une nette supériorité de jeu, mais n’a jamais été assez calme pour battre le gardien Giancarlo Schiavone, responsable d’éviter un nouveau résultat adverse pour son équipe, qui n’a plus atteint Lima. a des options dans la compétition. Melgar, qui avait battu Metropolitanos 2-3 au match aller, est allé chercher un bon résultat dès le début des actions, avec le créatif Joel Sánchez au centre de son jeu, et bientôt il était sur le point d’ouvrir le compte. avec un tir bas d’Alexis Arias qui a frôlé le poteau droit du but rival. Les Péruviens ont maintenu le contrôle des actions jusqu’à 20 minutes contre une équipe rivale qui a résisté aux attaques puis se sont installés sur le terrain pour lancer quelques contre-attaques, notamment sur l’aile droite.

Après plusieurs minutes au cours desquelles Melgar a abusé de la rotation du ballon au milieu de terrain, la léthargie a été rompue avec un tir envoyé d’environ 30 mètres par le milieu de terrain Walter Tandazo qui s’est écrasé sur la barre transversale du but défendu par Schiavone. Le gardien a une fois de plus montré ses grands réflexes en arrêtant les tirs au but d’Arias, Iberico et Sánchez, qui semblaient également imprécis pour spécifier d’autres options.

En début de seconde période, l’arbitre bolivien Gery Vargas n’a pas sifflé un coup franc dans la surface du défenseur argentin de Melgar Fabio Pereyra sur Juan Mancini, qui a été fortement réclamé comme penalty par les visiteurs. Dans la réplique, le jeune attaquant péruvien Luis Iberico a dirigé un centre de Cristian Bordacahar mais le gardien Schiavone a bloqué son tir, dans une action qu’il a achevée une minute plus tard avec solvabilité devant un tir direct d’Arias.

Au-delà de ces occasions, et apparemment avec la déception de connaître l’avantage confortable de Paranaense, Melgar n’a pas non plus été favorisé par le signalement d’une main à l’intérieur de la zone du vénézuélien Rennier Rodríguez, que l’arbitre a jugé fortuite, ce qui a mis fin à à ses attentes de sceller sa participation au Sudamericana par une victoire.