Grenade, à la recherche de sa première victoire contre un Real dans la surface

22/09/2021 à 19h30 CEST

Un nécessiteux grenade cherchera sa première victoire de la saison ce jeudi dans le choc qui le mesurera à domicile au Société réelle, qui arrive à la réunion avec suffisamment de blessés et plongé dans un calendrier serré d’engagements, mais une position confortable dans la table.

L’ensemble dirigé par Robert Moreno arrive au choc chargé de moral après avoir offert une meilleure image et frôlé la victoire ce lundi au Camp Nou contre Barcelone, qui a fait match nul (1-1) dans les dernières minutes après avoir été presque tout le match en dessous sur le tableau d’affichage .

Les grenade Il cherche des points qui l’éloignent de la zone de relégation après n’avoir pas encore gagné cette campagne, dans laquelle il a ajouté trois nuls et deux défaites lors des cinq premières journées de LaLiga Santander. Les Andalous chassent devant les Société réelle un premier triomphe qui, en plus, leur donne la tranquillité d’esprit pour la visite de lundi prochain au fief de la celtique.

Châtain a pour choc la perte du milieu camerounais Yan Eteki et les doutes de la centrale péruvienne Luis Abram et de côté Sergio Escudero, après qu’aucun des trois n’ait pu mettre fin à l’accident contre Barcelone en raison de problèmes physiques. Le reste des joueurs rojiblancos sont disponibles pour un match dans lequel les Grenadiens espèrent donner à leurs fans la première joie de la saison après avoir fait match nul contre lui Valence (1-1) et perdre contre lui Bétis (1-2), dans les deux cas avec des buts encaissés dans les dernières minutes.

Comme cela s’est produit ces derniers jours, on s’attend à ce que Châtain introduire dans son onze de départ plusieurs nouveautés, avec le retour au même des défenseurs Carlos Neva et Allemand Sanchez ou des Colombiens Santiago Arias, Luis Suarez et Carlos Bacca.

Les pertes ne sont pas une excuse pour le shérif

La Société réelle aller à grenade avec une grande confiance en son football après son bon début de saison et une inquiétude face aux multiples pertes subies par son effectif ces dernières semaines, qui laissent de côté des hommes importants comme David Silva ou Alex Isak face aux Andalous.

Imanol Alguacil ne veut pas parler des absences quand il aborde l’épineuse question des problèmes physiques subis par son équipe, mais que le cortège rentre à l’intérieur et ne pouvant compter sur le meilleur buteur de la saison dernière ou le leader du milieu de terrain, en plus d’avoir un arrière gauche très juste, c’est synonyme de difficultés.

Ajoutez à ces pertes notables d’autres non moins importantes comme l’extrême Ander Barrenetxea, à qui le Shérif avait déjà remis des galons de joueur de référence cette saison, ou un Asier Illarramendi cela ne finit pas de décoller et de s’éloigner des blessures qui ont été amorcées avec l’ex-Madridista au cours des 3 dernières années.

Sorloth, encore une référence en attaque

Les donostiarras, malgré ces limitations, continuent d’avoir une équipe très solvable pour concourir et gagner en grenade, où le géant norvégien devrait attaquer Alexandre Sorloth après ses bonnes minutes lors du nul contre Séville (0-0) et est également Mikel Oyarzabal, bien que l’international ait remarqué lors des deux derniers matchs la fatigue après tant d’activité estivale avec l’équipe nationale dans le Eurocoupe et aux Jeux Olympiques.

Los Cármenes est un excellent parcours pour l’équipe de txuri urdin qui, malgré une défaite au minimum la saison dernière (1-0), accumule trois victoires et un nul lors des cinq dernières apparitions. Les Basques ont également quatre matchs de suite sans encaisser de but en Liga en début de campagne.

Les files d’attente probables

grenade: Maximien; Arias, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Gonalons, Montoro, Luis Milla ; Luis Suárez, Machís et Bacca.

Société réelle: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Muñoz ; Zubimendi, Merino, Portu; Oyarzabal ; Januzaj et Sorloth.