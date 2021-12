Grenade – Barça | Tous les horaires de la 20e journée de LaLiga sont déjà connus

17/12/2021 à 11h39 CET

La Ligue a rendu public ce vendredi 17 décembre, les heures correspondant à la 20e journée du championnat de la ligue de Première division. le FC Barcelona visitera samedi (18 h 30), lors de son deuxième match de 2022, pour grenade à partir de Robert Moreno, qui a été éliminé hier de la Copa del Rey. le Real Madrid recevra un Valence CF (21h00) qui ne gagne pas dans le Santiago Bernabeu depuis 2008. Les autres protagonistes, le Athlète de Madrid aura un duel passionné dans La céramique contre Villarréal (21h).

HORAIRES | Découvrez quand seront joués les matchs correspondant à la 20e journée de la #LaLigaSantander. pic.twitter.com/2XS1mm3riy – LaLiga (@LaLiga) 17 décembre 2021

Le week-end ne sera pas sans émotions, puisque la journée sera inaugurée avec le Barça entrer dans la mêlée en milieu d’après-midi contre grenade, pour faire place plus tard au match entre Blancs et Valenciens. La journée de dimanche sera passionnante Rayo Vallecano-Betis (14h), les deux révélations du Ligue, derby basque entre Alaves Oui Club athlétique et se clôturera par un duel aux airs européens Villarreal-Athletic. Lundi, le Espagnol recevra le Elche à Cornellà (21h).