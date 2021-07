Grenade commence la pré-saison avec 26 joueurs

in

05/07/21 à 16h08 CEST

.

Grenade, sans signature pour l’instant et avec la principale nouveauté de l’entraîneur Robert Moreno, a débuté ce lundi une nouvelle pré-saison avec 26 joueurs, parmi lesquels ne figure pas l’attaquant vénézuélien Darwin Machis et la moyenne nigériane Ramon Azeez, qui rejoindra le poste plus tard avec l’autorisation de l’entité.

Machis Il a la permission du club de rejoindre la pré-saison la semaine prochaine, car il a eu moins de vacances après s’être concentré avec le Venezuela pour se préparer à une Copa América qu’il n’a pas jouée en raison d’une blessure.

Azeez, également avec l’approbation de l’entité, il prévoit d’arriver dans la ville ce lundi et rejoindra la pré-saison rojiblancos mardi, a confirmé l’entité à Efe.

Au total, la pré-saison rouge et blanc a débuté ce lundi par des examens médicaux pour les 18 joueurs de l’équipe première avec un contrat en cours, sans compter Machis Oui Azeez, plus huit joueurs de la filiale.

Ces 26 footballeurs seront ceux qui participeront mardi au premier entraînement de pré-saison de Grenade qui débutera à 9h30 du matin dans la cité sportive du club.