Grenade est déjà le pire visiteur

08/03/2021 à 12:52 CET

EFE

La défaite subie par Grenade ce dimanche dans le fief de l’Athletic Bilbao (2-1) les a amenés à devenir la pire équipe de cette campagne en tant que visiteur de LaLiga Santander, dans laquelle c’est aussi l’équipe qui a reçu le plus de buts.

Grenade n’a ajouté que neuf points à domicile cette saison en treize matchs grâce à deux victoires et trois nuls, alors qu’ils ont subi huit défaites à l’extérieur en championnat national.

Cela le conduit à être le pire visiteur de la ligue, avec des records similaires en termes de points (9) à ceux avec quatre équipes de plus: Getafe, Elche, Alavés et Huesca.

Le fait d’être l’une des meilleures équipes à domicile de LaLiga Santander Cela permet à Grenade de compenser partiellement ses mauvais résultats à domicile et de rester à la dixième place au milieu du classement avec 33 points, tout comme le Celta et l’Athletic Club, qui sont juste devant car ils ont une meilleure différence de buts.

Quant à tant de reçus Grenade reste la pire défense du championnat avec 44 buts encaissés en 33 matchs, plus que toute autre équipe.

La défaite contre l’Athletic a provoqué une grande colère dans l’équipe de rojiblanca, qui a protesté contre les deux buts locaux et qui a été expulsé dans le tunnel des vestiaires de son entraîneur, Diego Martínez, qui a vu le carton rouge une fois la réunion terminée.

L’équipe rojiblanco, qui revient à Grenade ce lundi de Bilbao, gare la Liga Santander à se concentrer sur la passionnante huitième de finale de la Ligue Europa Cela commencera jeudi au stade Nuevo Los Cármenes contre le Norvégien Molde.

Sept des joueurs qui ont eu des minutes à Bilbao ne pourront pas participer à ce choc: Germán Sánchez, le vénézuélien Yangel Herrera et Ángel Montoro par sanction et, pour non enregistrement, Domingos Quina, Joaquín Marín ‘Quini’, Adrián Marín et Fede Vico.

Cette circonstance Cela obligera Diego Martínez à devoir monter un onze très différent et à épuiser jusqu’à jeudi la possibilité de pouvoir récupérer certains des huit joueurs. qui n’a pas pu jouer contre Athletic en raison d’une blessure.