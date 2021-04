04/03/2021 à 08:00 CEST

Grenade et Villarreal affrontent l’Europe à l’horizon pour une double raison, car tous deux recherchent des points qui les rapprochent le plus possible des positions continentales et ils le font juste avant d’affronter les quarts de finale de la Ligue Europa cette saison jeudi.

Cette cravate historique que Grenade débutera contre l’anglais Manchester United Il déterminera d’une certaine manière la composition présentée par l’entraîneur Diego Martínez ce samedi.

L’entraîneur débutera avec des joueurs non inscrits à la compétition continentale, dans le cas de l’arrière Joaquín Marín ‘Quini’ ou du milieu de terrain portugais Domingos Duarte, et mesurera les minutes de ceux qui sont juste sortis de blessure, comme l’ailier vénézuélien Darwin Machís.

Machís et Alberto Soro sont à nouveau disponibles après avoir récupéré pendant les deux semaines sans matches officiels, tandis que Carlos Neva, Luis Milla, sont toujours absents. le Français Dimitri Foulquier et les Colombiens Luis Suárez et Neyder Lozano.

L’un des principaux doutes dans les onze de Grenade est si à la pointe de l’attaque vous pariez sur Roberto Soldado ou Jorge Molina, avec la possibilité que le partant jeudi contre United soit le footballeur qui débute l’affrontement de samedi sur le banc.

Grenade est à la recherche de points contre Villarreal pour faire un nouveau pas vers la permanence mathématique et, incidemment, continuer à maintenir en vie les options de jouer à nouveau la compétition européenne la saison prochaine, quelque chose qui serait beaucoup compliqué avec un trébuchement contre les jaunes.

Villarreal fait face au retour à la compétition de la ligue avec l’intention de suivre le rythme des résultats avant la pause marqué par deux victoires en Ligue et autant en Europe.

Avec lui, L’équipe d’Unai Emery s’est réengagée dans la lutte pour les positions en Ligue Europa et sans perdre de vue, comme son rival, les quarts de finale de cette compétition dans laquelle le Croate Dinamo Zagreb sera mesuré jeudi.

Au début, il ne semble pas que Villarreal va apporter beaucoup de changements à son line-up, même si les doutes résident dans le fait de voir s’il pourra compter sur les joueurs qui viennent de blessures, qui ont de l’inconfort ou qui ont été avec leur équipes nationales et, par conséquent, des joueurs comme Pau Torres, Gerard Moreno, Fer Niño, Samu Chukwueze ou Sergio Asenjo sont dans le doute.

Ceux qui ne sont pas encore à jouer sont Alberto Moreno et Francis Coquelin, qui se dépêchent de pouvoir bientôt être avec l’équipe et auxquels le drop de dernière minute de l’Équateur a ajouté. Pervis Estupiñán, qui est revenu blessé de son séjour avec l’équipe nationale.

A noter que pour ce match revient le sanctionné Étienne Capoue, qui occupera la place de Juan Foyth, désormais suspendu.

– Alignements probables:

Grenade: Rui Silva; Quini, Germán, Domingos Duarte, Víctor Díaz; Yan Eteki, Yangel Herrera, Domingos Quina; Kenedy, Antonio Puertas et Jorge Molina.

Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Funes Mori, Pedraza; Capoue, Trigueros, Parejo, Chukwueze; Bacca et Moi Gómez ou Alcácer.

Arbitre: Cuadra Fernández (Comité des Baléares).

Stade: Nouveau Los Cármenes.

Heure: 14.00.