Grenade, pour éviter le deuxième coup d’un modeste Jaén

15/12/2021 à 21h00 CET

Grenade visite Mancha Real ce jeudi au deuxième tour de la Copa del Rey dans le but de passer au tour suivant, ne chargez pas vos joueurs les plus importants avec des minutes et éviter le deuxième coup d’un modeste jienense après celle menée par Linares contre Alavés.

L’Atlético Mancha Real, une équipe de la deuxième RFEF, souhaite imiter Linares Deportivo et, après avoir battu le DUX Internacional de Madrid au tour précédent, faites-le maintenant avec Grenade au stade La Juventud, où il a installé des tribunes supplémentaires pour compléter une capacité d’environ 3 000 fans.

Pour éviter toute surprise, l’équipe dirigée par Robert Moreno tentera d’harmoniser la gestion de son effectif avec l’intensité nécessaire pour réussir son deuxième tour de Coupe. après avoir vaincu au premier tour avec solvabilité la Laguna de Tenerife, qui s’est imposée par un 0-7 sans faute.

Après avoir fait match nul (1-1) lundi dernier contre Cadix au Nuevo Mirandilla, lLes rojiblancos disputent ce dimanche un affrontement crucial du championnat national à Nuevo Los Cármenes contre MajorquePar conséquent, l’entraîneur utilisera des joueurs moins communs dans la ligue au début du duel de Coupe.

Le but Aarón Escandell, les Colombiens Santiago Arias et Carlos Bacca, le Camerounais Yan Eteki ou Ramón Rodríguez ‘Monchu’ Ils seront dans un onze de départ dans lequel sont également attendus quelques footballeurs de la filiale.

Le défenseur central Pepe Sánchez et l’attaquant Adri Butzke, ce dernier auteur d’un triplé contre Laguna, sont deux des joueurs du Recreativo Granada qui débuteront à Mancha Real.

Le central Víctor Díaz et le Portugais Domingos Duarte, l’ailier vénézuélien Darwin Machís et le milieu de terrain Rubén Rochina manqueront le match de Coupe en raison d’une blessure, ce qui fait que certains des joueurs qui ont débuté à Cadix devront répéter dans le onze.

Pour sa part, Mancha Real affronte le match avec des pertes importantes en raison de la blessure du défenseur Rafa Navarro, clé dans le système et qui s’intègre à l’attaque dans les actions stratégiques ; et l’attaquant Juanca, blessé lors du match de championnat avec Eldense où il a marqué le but vainqueur 0-1.

Pedro Bolaños, entraîneur de l’équipe de La Mancha, a déclaré aux journalistes qu’ils étaient enthousiasmés par « Vivre un match historique pour le club et Mancha Real » et a annoncé qu’il sortirait avec ses meilleurs joueurs comme il l’avait fait avant DUX International car ils vivent « un rêve avec la Copa del Rey » et un « honneur » d’affronter Grenade.

Les files d’attente probables

Atlético Mancha Real : Lopito ; Edu Viaña, Mauro, Carlos Jiménez, Villarejo ; Juanma Espinosa, Óscar Quesada, Rafilla, Urko Arroyo ; Pedro Corral et José Enrique.

Grenade: Aaron ; Arias, Pepe, Luis Abram, Escudero; Yan Eteki, Monchu, Isma Ruiz ; Alberto Soro, Butzke et Bacca.

Arbitre: César Soto Grado (Comité Riojano).

Stade: La jeunesse.