Grenade promet une bataille au Camp Nou

26/04/2021 à 18:43 CEST

Seule Grenade sépare Barcelone de la direction. Si les Catalans ont battu l’équipe nasride au Camp Nou ce jeudi, ils se hisseront en tête du classement en prenant le relais de l’Atlético de Madrid à cinq jours de la fin de la Ligue.. Le tableau réalisé par Diego Martínez promet cependant la guerre contre le Barça. “Nous allons nous battre pour tout”, a déclaré hier Ángel Montoro. lors d’une conférence de presse. Ce ne sera pas lui, car il provoquera une défaite pour le match par penalty. Le milieu de terrain est cependant convaincu que ses coéquipiers affronteront Barcelone.

“Comme nous le faisons toujours, nous allons essayer d’obtenir la victoire à partir de là, c’est ce que nous faisons lorsque nous visitons n’importe quel terrain”, a déclaré le footballeur valencien. “Nous pensons déjà à Barcelone, nous savons que ce sera un match très difficile, mais nous allons nous battre pour tout”.a ajouté les médias, avec son esprit déjà fixé sur la rencontre de ce jeudi contre le Barça après avoir perdu ce dimanche 2-1 dans le fief de Séville.

Montoro estime que l’affrontement contre la Séville était un bon exemple que son équipe “n’abandonne pas et essaie toujours jusqu’au bout”. “Nous devons garder les choses positives de ce match. L’équipe a continué à se battre après 2-0”, a-t-il conclu.

PERTES RÉCENTES

Montoro lui-même, les défenseurs Jesús Vallejo et Carlos Neva, et l’ailier Antonio Puertas rateront le duel mémorable au Camp Nou pour différentes raisons.. Montoro et Puertas sont punis pour avoir accumulé des avertissements. Neva a dû se retirer blessée du choc joué ce dimanche par Grenade à Séville après avoir subi une blessure musculaire, tandis que Vallejo a été blessé à la dernière minute pour ce même match en traînant des problèmes physiques du match précédent contre Eibar.

Ces absences rejoignent les quatre en raison d’une blessure que Grenade a traînée ces dernières semaines: le centre portugais Domingos Duarte, le médium Luis Milla, l’attaquant Alberto Soro et le centre colombien Neyder Lozano.

Après la défaite de ce dimanche, l’équipe de rojiblanca a terminé lundi une séance d’entraînement dans sa ville sportive qui a été une récupération pour les joueurs qui étaient partants dans ce match et d’une plus grande intensité pour le reste des joueurs.