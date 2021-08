Grenade revient contre Linares lors de son dernier match préparatoire

08/07/2021 à 22:13 CEST

Le Grenade a battu Linares lors de son dernier match amical de pré-saison 2-1 ce samedi, qui a joué en infériorité numérique le dernier quart du match, grâce aux derniers Antonio Puertas, pénalité et Adrien Marin tracer le marquage par Rodri Exposito.

Le grenade, qui a joué à domicile dans sa Ciudad Deportiva dans un affrontement disputé à huis clos, a dominé le match dès le début, même s’il n’a pas pu percer le but d’un Linares ordonné et sérieux. le colombien Luis Suarez, qui a fait un bon arrêt Nauzet Pérez, et le Péruvien Luis Abram sur coups de pied arrêtés, ils ont eu les meilleures chances de rojiblancas dans la période d’ouverture.

La deuxième partie a commencé déplacée, puisque l’objectif de la Linares retourné pour sauver les siens avant Luis Suarez et ensuite, RodrJ’ai étonnamment mis l’équipe de Jaén en tête en marquant 0-1 en profitant d’une indécision de la défense locale. Une insulte du Linar Migue Marin l’arbitre a provoqué son expulsion et que le grenade jouera en supériorité numérique le dernier quart de l’affrontement, bien que ceux de Robert Moreno ils ont accusé en seconde période la fatigue accumulée de la pré-saison.

Cependant, les rojiblancos ont clairement dominé et encerclé le but rival, avec de bonnes occasions marquées par Jorge Molina Oui Antonin Cortés, et avec une cravate signée par Antonio Puertas à la 83e minute en transformant un penalty d’un défenseur de Linar en but. Quand il a semblé que l’égalité allait être le résultat final, Adrien Marin marqué dans le temps additionnel pour donner la victoire à Grenade lors de leur dernier test de pré-saison

Fiche technique

grenade (2) : Joao Costa, Quini, Víctor Díaz, Abram, Carlos Neva, Monchu, Montoro, Machís, Luis Suárez, Bacca et Jorge Molina. Adrián Marín, Torrente, Isma Ruiz, Alberto Soro, Antoñín, Domingos Duarte, Antonio Puertas et Azeez ont également joué.

Linares (1) : Nauzet, Perejón, Josema, Andriu, Migue Marín, Castells, Meléndez, Castillo, Carracedo, Barbosa et Hugo Díaz. Rodri, Fran Lara, Fran Carnicer, Sanchidrian, Copete, Cañete, Garci ont également joué

Arbitre: Alcoba Rodríguez (C. Andaluz). Il a expulsé Linar Migue Marín avec un rouge direct (m.65). Il montra le carton jaune de Monchu ; Fran Carnicer, Nauzet, Castells et Josema.

Buts: 0-1, (m.50) Rodri. 1-1, (m.83) Antonio Puertas, d’un penalty. 2-1, (m.91) Adrian Marín.

Incidents: Match amical joué à la Ciudad Deportiva del Granada CF à huis clos.