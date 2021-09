Grenade, une rivale qui étouffe pour les Catalans

in

21/09/2021 à 10h37 CEST

Grenade a pris la mesure du FC Barcelone de Ronald Koeman. Les Nasrides ajoutent trois matchs consécutifs sans défaite (une victoire et deux nuls) et ils ont réalisé deux victoires et un nul lors des cinq derniers matchs directs en Liga. Sans Diego Martínez, mais avec Robert Moreno, l’équipe andalouse est devenue un casse-tête pour l’équipe du Barça.

Les Catalans, qui évité la débâcle totale avec un Ronald Araujo qui a émergé pour sauver un point dans les dernières minutes, ils ne traversent pas un bon moment. Après le départ de Leo Messi, l’équipe ne fait pas le plein et la défaite rougissante en Ligue des champions contre le Bayern laisse le sélectionneur néerlandais à un carrefour difficile.

2 – Le @FCBarcelona a perdu deux de ses quatre derniers matches contre @GranadaCF_en en @LaLigaEN (V2), autant de défaites que lors de leurs 27 matches précédents contre eux dans la compétition précédente (V23 D2 L2). Étrange #LaLigaSantander #BarcaGranada pic.twitter.com/eV5YBM5C1C – OptaJose (@OptaJose) 20 septembre 2021

Les Catalans n’ont pas seulement montré des écarts dans les résultats : le jeu de l’équipe s’éloigne de ses principes et des joueurs comme Frenkie De Jong, Busquets ou Memphis Depay ne finissent pas de briller à cause de cette situation. Précisément contre Grenade, cette tendance a été clairement observée : l’équipe a effectué 54 centres dans la région, le deuxième record le plus élevé depuis la saison 2005/06.

El Granada, un fantôme qui réapparaît

L’équipe de Robert Moreno a obtenu un point précieux du Camp Nou après avoir pris de l’avance sur le tableau d’affichage et résisté aux attaques de l’équipe du Barça par le jeu aérien. Les deux dernières visites au fief du Barça ont compté pour quatre points sur six possibles, la saison dernière étant clé: la victoire a éloigné l’équipe de Ronald Koeman de la première place du classement et ils se battent pour le titre de LaLiga.

Avec le tirage au sort d’hier, Grenade a certifié sa grande gestion des matchs contre Barcelone : etans leurs cinq derniers matches de Liga face aux Catalans, ils ont marqué sept points, un de moins que lors des 27 confrontations directes précédentes (deux victoires, deux nuls et 23 défaites)..