Grenade veut fêter ses 90 ans avec une victoire contre Manchester United

07/04/2021 à 11:41 CEST

Quique Briz

Le 6 avril 1931, le grenade il a été fondé en tant que club de football. 90 ans plus tard et après avoir été au bord de la disparition à plusieurs reprises, le club nasride fait face à un duel passionnant contre le Manchester United pour le match aller des quarts de finale du Ligue Europa, dans laquelle c’est déjà la meilleure saison de son histoire.

Les Anglais étaient peut-être les rivaux à éviter dans le tirage au sort, mais ceux de Diego Martinez comptera sur la foi inébranlable d’une équipe qui a déjà laissé derrière Teuta Durrës, Locomotivi Tbilissi, Malmö, PSV Eindhoven, PAOK, Omonia Nicosie, Napoli et Mouler basé sur l’illusion. Bien qu’il vienne d’une dure défaite en championnat le week-end dernier contre lui Villarreal, Grenade a déjà montré qu’elle grandissait lorsqu’elle joue en Europe le jeudi.

Comme en huitièmes de finale, le manque de troupes sera un problème pour Diego Martinez, en particulier sur le complot défensif. Le club est conscient des côtés Carlos Neva et Foulquier, qui n’ont pas joué depuis plusieurs semaines et n’ont pas encore été libérés en raison de leurs blessures respectives. Cela rend le seul côté disponible pour être Victor Diaz, puisque ni Adrian Marin ni Quini Ils sont inscrits à la compétition européenne.

Parmi les options pour soigner ces blessés, l’une d’elles serait de placer Jésus Vallejo Sur le côté. Concernant le dernier match nul contre Molde, si vous pouvez compter sur les rapatriés Darwin Machís ou Yangel Herrera, capitales dans le schéma nasride. Pendant ce temps, cela semble plus compliqué que Luis Suarez et Alberto Soro peut atteindre le choc historique.

Il affrontera Manchester United qui n’a perdu qu’un seul match sur les 16 derniers qu’il a disputés. L’ensemble des Ole Gunnar Solskjær C’est l’équipe la plus en forme de la première ligue en marge de la domination de Manchester City et se présente comme le favori pour remporter le titre en Gda & nacute; sk. Lors de ses visites en Espagne, il n’a pas particulièrement bien fait ces dernières années, mais son expérience contre les Grenadiens pourrait être un facteur clé dans l’avenir de la rencontre.

Dans l’expédition des Anglais en Andalousie, les blessés ne pourront pas être Juan tuer, Phil Jones et Anthony Martial, non plus Eric Bailly pour un test positif pour le covid-19. De plus, les deux Alex Telles Quoi Marcus Rashford ils doutent du plan de Solskjær.

Grenade rencontrera à nouveau l’histoire ce jeudi 8 avril à 21 h 00 (CEST) dans le Nouveau Los Cármenes, et contestera le retour en Old Trafford une semaine plus tard.