Grenade vs Barcelone, La Liga : actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

Grenade CF (13e, 23pts) vs FC Barcelona (5e, 31pts)*

*Points et positions au moment de la rédaction du vendredi

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 20e journée

Outs et doutes de Barcelone: Ansu Fati, Frenkie De Jong, Ronald Araujo, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Ferran Torrres, Yusuf Demir (sort), Memphis Depay, Pedri, Clément Lenglet, Samuel Umtiti (doute)

Grenade Outs & Doutes: Neyder Lozano, Santiago Arias, Germán Sánchez, Rubén Rochina, Alberto Soro (sort)

Date/Heure: Samedi 8 janvier 2022, 18h30 CET/WAT (Barcelone & Nigeria), 17h30 GMT (Royaume-Uni), 12h30 HE, 9h30 PT (USA), 23h IST (Inde)

Lieu: Los Cármenes, Grenade, Espagne

Arbitre: Pablo González Fuertes

VAR: César Soto Grado

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 3 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après une victoire acharnée sur Linares pour se qualifier pour la Copa del Rey, Barcelone revient à l’action pour son troisième match en sept jours alors qu’il se rend dans la belle Andalousie pour affronter Grenade à Los Cármenes.

Même si la performance à Linares laissait un peu à désirer, il manquait encore 15 joueurs au Barça mercredi et gagner avec toutes ces absences est un gros problème. Xavi sera toujours privé d’un grand nombre de membres de l’équipe première samedi, mais les positifs de Covid reviennent lentement mais sûrement, et la plupart des joueurs blessés seront également disponibles très bientôt.

La demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid aura lieu la semaine prochaine et il y a toujours une tentation de se tourner vers El Clásico, mais le match contre Grenade est vraiment tout ce qui compte en ce moment. La qualification pour la Ligue des champions est l’objectif principal de la saison, et il y a de fortes chances que le Barça finisse dans le Top 4 ce week-end s’il prend les trois points.

Mais ce ne sera pas facile. Grenade à l’extérieur a toujours été un match très difficile pour le Barça, et l’équipe locale est en grande forme n’ayant pas perdu lors de ses six derniers matches de championnat, une séquence sans défaite qui comprend une victoire importante contre l’Atlético Madrid il y a deux semaines. Ils ont été relativement à l’abri du Covid-19 jusqu’à présent, ils sont bien coachés par l’ancien assistant du Barça Robert Moreno et ils sont mortels au compteur.

Leur style correspond bien au jeu de possession du Barça, ils offriront donc une menace toute la nuit. Les Blaugrana ne peuvent se permettre aucune erreur idiote sur le ballon et doivent tenter leur chance contre une défense solide. Ne vous laissez pas tromper par la position de Grenade : c’est une bonne équipe capable de battre n’importe qui, surtout à domicile. Ce sera difficile, mais trois points sont essentiels.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Alves, Piqué, Eric, Alba ; Nico, Busquets, Gavi ; Dembélé, L. De Jong, Jutglà

Grenade (4-4-2): Maximien; Quini, Duarte, Torrente, Neva ; Puertas, Milla, Gonalons, Machís ; Molina, Suárez

PRÉDICTION

Je n’aime jamais être confiant avant un voyage à Grenade, mais j’aime nos chances même avec leur forme actuelle : 3-1 pour les bons.