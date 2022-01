Grenade vs Barcelone, Liga: score final 1-1, point de sauvetage du Barça à 10 sur la route

Barcelone n’a pas pu capitaliser sur l’opportunité de terminer la journée dans le Top 4 de la Liga mais peut s’estimer chanceux d’obtenir un point grâce à un match nul 1-1 à Grenade samedi. Le Barça a été médiocre tout au long du match et a même réussi à prendre la tête, mais est tombé à 10 hommes tard et n’a pas pu survivre à la pression d’une équipe de Grenade qui a très bien joué et méritait pleinement un point – et peut-être plus.

PREMIÈRE MOITIÉ

Les 45 premières minutes étaient certes très compétitives, mais la qualité manquait des deux côtés. Il y avait beaucoup d’intensité dans le pressing et beaucoup d’arrêts, mais il y avait très peu d’occasions réelles. Le Barça avait la majeure partie de la possession mais a eu du mal à briser une défense bien organisée de Grenade, et quelques mauvaises passes et prises de décision dans le dernier tiers n’ont pas aidé non plus.

Le Barça s’est toutefois rapproché du but : une belle passe sur la gauche s’est terminée par une superbe tête de Luuk De Jong, mais le but a été refusé pour un hors-jeu étroit sur Gavi lors de la préparation. C’était le seul véritable moment de danger pour les Blaugrana, qui n’ont pu créer aucune attaque significative pour le reste de la mi-temps.

Grenade a eu ses moments au compteur, le meilleur étant venu lorsque Darwin Machís a forcé un bon arrêt de Marc-André ter Stegen. Mais l’équipe à domicile n’a jamais vraiment eu l’air de marquer, et aucune des deux défenses n’a semblé vraiment en difficulté.

A la mi-temps, le Barça marquait un point à l’extérieur mais avait un bon tir sur les trois s’il trouvait le moyen de s’améliorer offensivement en dernière période.

DEUXIÈME PARTIE

Le match est resté très équilibré pour entamer la seconde mi-temps, mais le Barça a pris l’avantage avant la 60e minute grâce à un centre sensationnel de Dani Alves et une superbe tête de Luuk De Jong. Le Barça a eu du mal à s’emparer du match après avoir pris l’avantage et Grenade a vraiment progressé dans le match malgré son retard.

L’équipe à domicile a vraiment commencé à pousser pour l’égalisation et a obtenu une chance en or d’être vraiment au sommet pour les 10 dernières minutes lorsque Gavi a fait un tacle stupide au milieu de terrain et a reçu un deuxième carton jaune. Le Barça était réduit à 10 hommes, Grenade a envoyé tous ses joueurs en avant et les Blaugrana se sont retrouvés sous une pression folle à la fin.

Les Blaugrana ont survécu neuf minutes sans Gavi, mais Grenade a finalement trouvé la percée : un corner envoyé dans la surface a touché Sergio Busquets et est tombé sur Antonio Puertas, qui était tout seul au second poteau et a tiré l’égalisation. Il était encore temps pour l’équipe à domicile de trouver un vainqueur contre 10 hommes et ils ont continué à pousser en avant,

Grenade: Maximien; Quini (Bacca 84′), Díaz (Duarte 68′), Torrente, Neva (Escudero 84′); Puertas, Milla, Gonalons (Montoro 62′), Machís (Collado 68′); Molina, Suárez

But : Puertas (89′)

Barcelone: Ter Stegen; Alves, Piqué, Eric (Lenglet 54′), Alba ; Nico, Busquets, Gavi ; Dembélé (Sanz 82′), L. De Jong (Memphis 61′), Jutglà (Ez Abde 61′)

But : L. De Jong (57′)

Carton rouge : Gavi (79′)