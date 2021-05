Grenade vs Real Madrid, La Liga 2021: alignements prévus

Le Real Madrid se rend à Grenade pour essayer de suivre l’Atlético de Madrid, qui a battu la Real Sociedad hier soir et est le favori pour remporter le titre de Liga 2020-2021.

Los Blancos sera sans Marcelo et Ferland Mendy, donc le joueur de l’académie Miguel Gutiérrez semble prêt à faire son premier départ dans l’équipe.

Le Real Madrid a prédit XI: Courtois, Odriozola, Nacho, Militao, Miguel Gutiérrez, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Hazard, Benzema.

Grenade a prédit XI: Silva, Díaz, Pérez, Sánchez, Foulquier, Gonalons, Vico, Eteki, Suárez, Machis, Molina.

Madrid doit rebondir après ses récents combats et battre Grenade pour continuer à faire pression sur l’Atletico de Madrid. Grenade a été une équipe de qualité tout au long de la saison mais ne sont plus en compétition pour rien, les hommes de Zidane devraient donc être en mesure de s’occuper des affaires s’ils jouent avec intensité et calme dès le départ.

Il sera intéressant de voir comment Miguel Gutiérrez fait sur l’arrière gauche. Il a la chance de prouver sa valeur et a livré et montré un grand potentiel jusqu’à présent, de sorte que Gutiérrez pourrait réellement commencer la saison prochaine en tant que remplaçant de Mendy s’il continue à performer.

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Date: 13/05/2021

Temps: 22h00 CET (heure locale), 16h00 EST.

Lieu: Los Cármenes, Grenade, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.