Grene Robotics : fait pour le monde, depuis l’Inde

La plateforme d’hyper-automatisation de la startup GreneOS connecte, unifie et gère 100 % des personnes, des processus, des données et des systèmes d’une organisation



Par Srinath Srinivasan

Avec la transformation numérique balayant le paysage commercial à grande échelle, Grene Robotics vise à créer une véritable entreprise de technologie informatique indienne, avec sa propre plate-forme, greneOS, au cœur de tout, promettant une prise de décision autonome et une hyper-automatisation. La startup couvre des secteurs tels que la santé, la défense, l’hôtellerie, la banque, entre autres. « Nous avons passé plus d’une décennie en R&D pour mettre au point la plate-forme. Disposer de notre propre plate-forme permet à nos clients de contrôler à 100 % les diverses fonctions numériques de leur organisation », déclare Kiran Penumacha, PDG et fondateur de Grene Robotics.

« Par exemple, actuellement, un commercial utilisant un CRM doit saisir manuellement les détails de sa portée dans le logiciel. Mais avec notre plate-forme, nous pouvons extraire des détails importants seuls des canaux de communication en temps réel et les charger dans le système », ajoute-t-il. En ce qui concerne d’autres contextes, cela pourrait signifier que de grandes machines ou systèmes interagissent les uns avec les autres et avec les humains via la plate-forme greneOS. Cela se traduit par une expérience utilisateur améliorée pour toutes les parties prenantes qui utilisent le système.

« Habituellement, nous déployons notre plate-forme là où nous voyons un retour sur investissement potentiel de 10 fois, mais l’hyper-automatisation promet des rendements encore plus élevés à long terme. Nous réduisons considérablement les coûts, augmentons les revenus et unifions les fonctions d’une entreprise », explique Penumacha. Cela a également un impact direct sur la façon dont une entreprise est progressivement évaluée à long terme.

Pour l’un de ses plus gros clients, Vodafone Idea, la société a résolu des problèmes de traitement des commandes, de délai d’exécution après réception d’une commande, de remplissage de formulaires répétitifs et de génération de renseignements en temps réel. « Par exemple, chaque mois, il reçoit plus de 6 000 commandes d’une valeur de plus d’un milliard de dollars et plus de 500 problèmes critiques qui nécessitent une quantité insensée de calculs. Nous sommes en concurrence avec les Oracles et SAP du monde et non avec les produits SaaS qui peuvent être téléchargés et installés », explique Penumacha.

Le PDG de Grene Robotics prévoit de rendre la société publique d’ici 2025. Elle a reçu un financement de démarrage de 10 millions de dollars depuis sa création en 2007, avec un carnet de commandes de 6 millions de dollars cette année. « Nous prévoyons de porter le carnet de commandes à 30 millions de dollars l’année prochaine », déclare Penumacha.

