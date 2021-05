Grenoble Foot s’impose 2-0 face au Paris FC en demi-finale

18/05/2021 à 22:46 CEST

le Grenoble Foot battre 2-0 à Paris FC lors de leur demi-finale de Ligue 1 disputée ce mardi au Stade des Alpes.

La rencontre a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a inauguré la lumineuse avec un objectif de Achille Anani à la minute 8, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0.

Après la moitié du match est venu le but pour lui Grenoble Foot, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire avec un but de Willy Semedo quelques instants avant le coup de sifflet final, en 87, concluant la confrontation avec un score de 2-0 au tableau de bord.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Grenoble Foot a donné accès à Anthony Belmonte, Moussa Djitte, Willy Semedo, Jules Sylvestre-Brac Oui David Henen pour Florian Michel, Achille Anani, Mamadou Diallo, Jessy Benet Oui Ravet Yoric, Pendant ce temps, il Paris FC a donné accès à Florian Martin, Gaétan Belaud, Morgan Guilavogui Oui Lalaina Nomenjanahary pour Dit arabe, Julien Lopez, Mohamed Lamine Diaby Oui Florent Hanin.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes, un pour Ravet Yoric, de l’équipe locale et un pour Ousmane Kante, de l’équipe visiteuse.

Fiche techniqueGrenoble Foot:Brice Maubleu, Harouna Abou Demba, Loic Nestor, Adrien Monfray, Jerome Mombris, Mamadou Diallo (Willy Semedo, min 74), Jessy Benet (Jules Sylvestre-Brac, min 84), Charles Pickel, Florian Michel (Anthony Belmonte, min 0,65), Yoric Ravet (David Henen, min 84) et Achille Anani (Moussa Djitte, min 73)Paris FC:Vincent Demarconnay, Ali Abdi, Axel Bamba, Ousmane Kante, Florent Hanin (Lalaina Nomenjanahary, min 68), Said Arab (Florian Martin, min 58), Marvin Gakpa, Moustapha Name, Cyril Mandouki, Julien Lopez (Gaetan Belaud, min .58) et Mohamed Lamine Diaby (Morgan Guilavogui, min.68)Stade:Stade des AlpesButs:Achille Anani (1-0, min.8) et Willy Semedo (2-0, min.87)