Greta Electric Scooters s’associe à Shriram Automall pour vendre aux enchères des scooters électriques

Greta Electric Scooter s’est associé à Shriram Automall pour vendre aux enchères ses scooters électriques d’occasion et remis à neuf. Après la signature de l’accord, Greta Electric Scooters participera à la vente aux enchères « Phygital » à Ahmedabad le 8 janvier 2022.

Greta Electric Scooters, la startup EV basée au Gujarat, s’est associée à Shriram Automall pour vendre aux enchères ses scooters électriques d’occasion et remis à neuf. L’accord avec Shriram Automall permettra aux clients d’acheter les scooters électriques de Greta à des prix abordables sur les enchères Shriram Automall. De plus, Greta Electric Scooters participera à la vente aux enchères « Phygital » à Ahmedabad le 8 janvier 2022.

Les scooters électriques mis aux enchères seraient des scooters d’occasion utilisés pour les essais routiers et les modèles en fin de vie. Tous les produits en vente ont été remis à neuf en usine, équipés de batteries neuves, et bénéficieront de la garantie de l’entreprise d’un an sur le produit et de 3 ans sur la batterie.

« Nous sommes très heureux d’ajouter EV à notre gamme de produits. La mobilité électrique est la voie à suivre pour l’industrie automobile. Grâce à nos plates-formes d’enchères « Phygital » qui incluent plus de 100 réseaux Automall répartis dans toute l’Inde, nous visons à créer des solutions de mobilité tout compris pour les acheteurs et les vendeurs du secteur. Nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec Greta Electric Scooters pour faciliter leur entrée dans l’espace des véhicules d’occasion. Avec ce partenariat, nous ouvrons la voie aux véhicules électriques disponibles sur notre plate-forme d’échange de véhicules », a déclaré Sameer Malhotra, directeur et PDG de SAMIL.

Raj Mehta, fondateur, Greta Electric Scooters et MD, Raj Electromotives Pvt. Ltd., est très enthousiasmé par cette opportunité. « Cela nous donne une possibilité supplémentaire de rapprocher les véhicules électriques du consommateur. Les enchères sont l’endroit où les aspirations deviennent une réalité. Nos offres dotées de fonctionnalités de pointe deviennent encore plus accessibles au consommateur grâce à cette plateforme. Nous avons demandé à Shriram Automall de permettre aux clients de découvrir le produit car nous reconnaissons que le véhicule électrique est encore un nouveau concept pour beaucoup ».

« Nous sommes très heureux de voir l’accueil réservé aux véhicules électriques lors d’une vente aux enchères, étant donné que c’est la première fois que l’on s’aventure sur cette route en Inde », a-t-il ajouté.

« Grâce à notre plate-forme d’échange, les clients pourront désormais, pour la première fois, trouver des offres intéressantes sur les scooters électriques », a déclaré Navnath Trimbak Patange, responsable des affaires d’État, Gujarat, SAMIL lors de la signature de l’accord.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.