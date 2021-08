Greta Thunberg apparaît sur la première couverture de Vogue Scandinavia

in

. – La militante adolescente pour le climat Greta Thunberg a été révélée comme la vedette du premier numéro de Vogue Scandinavia. Réalisée par le duo suédois de photographes et écologistes Alexandrov Klum, la couverture énigmatique montre Thunberg dans un trench-coat recyclé et assis avec un cheval islandais nommé Gandalf dans une forêt à l’extérieur de Stockholm.

« Pour ce premier numéro, je suis incroyablement fière de présenter Greta Thunberg en couverture », déclare la rédactrice en chef du magazine, Martina Bonnier, dans la lettre de couverture du numéro. « Non seulement il est une figure scandinave unique et une force de changement, mais il incarne également l’amour de la nature, la poursuite de la durabilité et l’intrépidité sans vergogne qui est au cœur de notre vision. »

Thunberg a attiré l’attention du monde pour la première fois en 2018 lorsqu’il a séché l’école à l’âge de 15 ans pour protester devant le Parlement suédois, exigeant que le gouvernement réduise ses émissions de carbone. Elle a rapidement catalysé un mouvement de grève des jeunes pour le climat, et maintenant, à 18 ans, Thunberg est l’une des militantes écologistes les plus visibles au monde. Elle a été nominée pour le prix Nobel de la paix pendant trois années consécutives.

Dans un profil publié dans Vogue Scandinavia, Thunberg a souligné le rôle de la fast fashion – la production en série de vêtements bon marché et à la mode qui maintiennent les prix bas grâce à l’exploitation du travail et à une mauvaise qualité – dans l’aggravation de la crise climatique.

“Si vous achetez de la mode rapide, vous contribuez à cette industrie et encouragez son expansion et l’encouragez à poursuivre son processus dommageable”, a-t-il déclaré au magazine. “Bien sûr, je comprends que pour certaines personnes, la mode est une partie importante de la façon dont elles veulent s’exprimer et exprimer leur identité.”

Tout en partageant la couverture de Vogue sur ses comptes de réseaux sociaux, Thunberg a également dénoncé l’industrie pour le “greenwashing”, ou la promotion d’une image éco-responsable sans apporter de changement significatif, avec des gestes ambigus et symboliques concernant la durabilité. .

“Beaucoup donnent l’impression que l’industrie de la mode commence à prendre ses responsabilités, en dépensant des sommes fantaisistes pour des campagnes présentées comme” durables “, ” éthiques “, ” vertes “, ” neutres pour le climat ” ou ” équitables ” “, a-t-il écrit sur Twitter. “Mais soyons clairs : ce n’est presque jamais autre chose que du pur maquillage vert.”

En 2018, 2,31 milliards de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre provenaient de l’industrie de la mode, soit 4 % du total mondial.

Le numéro inaugural de Vogue Scandinavia, qui peut être commandé en ligne et se concentre sur un thème central de la nature, coïncide avec la publication d’un nouveau rapport historique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies sur le climat, dans lequel l’Organisation des Nations Unies (ONU) a qualifié de “code rouge pour l’humanité”. Le rapport conclut qu’il y a déjà eu des « changements généralisés et rapides » dans le climat mondial, dont certains sont irréversibles à ce stade, et qu’il est « sans équivoque » que les humains en sont la cause.

La voix d’une génération

Le message de la première campagne de Thunberg, “School Strike for Climate”, a rebondi dans le monde en 2018, inspirant des dizaines de milliers d’autres jeunes à organiser leurs propres appels à l’action. L’année suivante, il s’est embarqué au-dessus de l’océan Atlantique pour un voyage largement médiatisé à New York pour assister au Sommet des Nations Unies sur l’action pour le climat. Et il n’a pas cessé de s’en prendre aux acteurs de la puissance mondiale pour avoir encouragé la complaisance plutôt que l’urgence.

“Je veux qu’ils agissent comme ils le feraient en cas de crise. Je veux qu’ils agissent comme si notre maison était en feu. Parce que c’est le cas”, a déclaré Thunberg lors du Forum économique mondial 2019.

Mais l’approche directe de Thunberg pour lutter contre le réchauffement climatique n’a pas été bien accueillie par tous. Ailleurs dans la nouvelle interview de Vogue, il s’est adressé à ses détracteurs, notamment l’ancien président américain Donald Trump, qui a tweeté en 2019 que Thunberg avait un “problème de gestion de la colère”.

“Vous devez le voir dans une perspective plus large”, a-t-il déclaré à Vogue. “Pourquoi écrivent-ils ce genre de choses ? C’est parce qu’ils ont l’impression qu’on fait trop de bruit et qu’ils veulent nous faire taire, soit en nous faisant peur ou en nous intimidant, soit pour semer le doute… C’est donc en quelque sorte un signe très positif que nous avons un impact. »

Il a ajouté : “Ils ne sont pas méchants, ils ne savent tout simplement pas ce qu’ils font. Du moins, c’est ce que j’essaie de penser.”

Il a également réfléchi à l’impact inquiétant de la crise climatique sur ses années de formation. “Idéalement, vous retourneriez simplement à l’école et termineriez l’école sans avoir à vous soucier de la météo”, a-t-il déclaré dans l’interview. “Mais tant qu’il y aura besoin de militants, je serai probablement un militant.”