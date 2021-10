Greta Thunberg arrive à Glasgow avant le sommet crucial sur le climat de la COP26

Greta Thunberg et un «train climatique» spécialement cartographié sont arrivés à Glasgow samedi (Photo : PA/YoungMedia)

Greta Thunberg est arrivée en Écosse pour le sommet de la Cop26, alors que les dirigeants mondiaux se préparent à discuter de la crise climatique.

Le militant suédois est arrivé samedi soir à la gare centrale de Glasgow dans un train en provenance de Londres Euston.

Cela survient après que des centaines de militants et de politiciens européens sont descendus dans la ville à bord d’un train climatique spécialement affrété avant le sommet – largement considéré comme l’une des dernières chances d’éviter les conséquences les plus catastrophiques de l’urgence environnementale.

Greta a été encerclée par la police et d’autres militants après avoir quitté le train, après avoir participé à une manifestation à Londres vendredi.

L’adolescent devrait participer à d’autres manifestations au cours de la conférence de 10 jours, qui commence officiellement dimanche avant un sommet de 120 dignitaires et chefs d’État le lendemain.

Il y aura une marche à travers Glasgow le 5 novembre, organisée par Fridays for Future Scotland – la branche écossaise du mouvement inspirée par la campagne de Greta.

Cependant, la jeune femme de 18 ans a déclaré que sa participation formelle au sommet lui-même était incertaine.

Greta a voyagé depuis la gare d’Euston à Londres (Photo: PA)



Greta (au centre) était entourée de policiers et d’autres militants à son arrivée (Photo: PA)

Elle a été interviewée pour l’émission Andrew Marr de la BBC, diffusée dimanche matin.

Dans un aperçu, M. Marr a demandé à Greta si elle avait été invitée à la Cop26, et elle a répondu: « Je ne sais pas. C’est très flou. Pas officiellement.

« Je pense que beaucoup de gens pourraient avoir peur que s’ils invitent trop de jeunes radicaux, cela pourrait les faire mal paraître. »

Pendant ce temps, environ 300 militants pour le climat et 170 autres sont arrivés samedi soir dans le train Rail to the Cop.

Leur train avait traversé les Pays-Bas et la Belgique avant de rejoindre le train Avanti West Coast à destination de Glasgow.

L’opérateur ferroviaire Avanti West Coast s’est associé à Eurostar pour exploiter un train climatique entre Amsterdam et Glasgow (Photo: YoungMedia)



Environ 300 militants pour le climat et 170 autres sont arrivés dans le train Rail to the Cop samedi soir (Photo: PinPep)

Certains étaient venus d’aussi loin que la Pologne et l’île de la Réunion dans l’océan Indien.

Lukas Kiefer, 25 ans, un étudiant allemand qui a aidé à organiser le voyage, a déclaré que les compagnies de train avec lesquelles les militants ont collaboré pensent d’une manière très différente des militants.

« Mais, en même temps, nous sommes tous d’accord pour dire que la mobilité ferroviaire est l’avenir de la mobilité pour un grand nombre de personnes, si elle est bon marché et faisable pour tout le monde », a-t-il déclaré.

«Je dirais donc qu’une grande demande de notre part est que les subventions n’aillent pas dans l’industrie aéronautique. Par exemple, en Europe, 43 % de tous les aéroports ont besoin de subventions du gouvernement parce qu’autrement, ils ne pourraient pas fonctionner parce qu’ils sont tout simplement trop chers.

« Pour nous, ces subventions doivent être affectées aux voies ferrées afin que les gens puissent voyager à bas prix dans des trains rapides dans toute l’Europe, car c’est la seule façon de lutter contre les émissions de l’industrie aéronautique. »

Plus : Environnement



Cela vient après que le chancelier, Rishi Sunak, a réduit les taxes sur les vols au Royaume-Uni dans le budget de cette semaine.

Les militants à bord du train ont été rejoints par des ambassadeurs, des députés européens et des délégations des gouvernements des Pays-Bas, de Belgique, d’Italie et d’Allemagne.

Dans un discours à bord, Joao Vale de Almeida, ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni, a déclaré que la lutte contre le changement climatique était un terrain d’entente entre Bruxelles et Londres.

Raffaele Trombetta, l’ambassadeur du Royaume-Uni pour l’Italie, qui co-organise la conférence, a déclaré: « Glasgow va être l’un des moments clés de l’histoire de nos deux pays et de l’histoire de l’humanité ».

Le directeur général d’Avanti West Coast, Phil Whittingham, a ajouté: « En s’unissant avec des opérateurs à travers le continent, le voyage du train climatique illustre la facilité de voyager entre les pays, offrant aux clients une alternative durable. »

