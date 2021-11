Greta Thunberg dans le chant de la COP26 « poussez votre crise climatique jusqu’à votre *** » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’activiste suédois de 18 ans a été aperçu parmi les principaux manifestants de la COP26 pour le climat en train de chanter « tu peux pousser ta crise climatique jusqu’à ta *** ». Greta Thunberg s’est adressée à une foule de centaines de personnes dans un parc de Glasgow le premier jour du sommet sur le climat. Mme Thunberg a déclaré aux manifestants climatiques que les dirigeants mondiaux n’en faisaient pas assez pour lutter contre le changement climatique avant de se lancer dans le chant ironique.

Mme Thunberg a déclaré à la foule : « Cette COP26 est comme les précédentes. Il ne nous mène nulle part.

« À l’intérieur de la COP26, les politiciens et les personnes au pouvoir prétendent prendre notre avenir au sérieux, mais ils mentent.

« Le changement ne viendra pas de l’intérieur. Ils ne sont pas le leadership, c’est le leadership ici. »

Le militant a ajouté: « Plus d’exploitation des personnes et de la planète. Plus de tout ce qu’ils font là-dedans à la COP26. »

