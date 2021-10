Greta Thunberg, la lycéenne suédoise considérée par beaucoup comme une ambassadrice de premier plan dans la lutte contre le changement climatique, a secoué sur scène « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley lors d’un concert Climate Live à Stockholm.

Thunberg « Rickrollé » le jeune public.

Le Washington Post a identifié l’art du « Rickrolling » comme « l’une des farces les plus durables d’Internet », qui consiste à envoyer un lien déguisé en quelque chose d’autre, mais une fois cliqué, le destinataire est traité avec le hit de 1987 de Rick Astley.

Une vidéo TikTok de l’événement montre Thunberg en train de dire au public: « Nous ne sommes pas étrangers à l’amour. » Elle a été rejointe sur scène par un autre interprète et ils ont tous deux commencé à danser, pour le plus grand plaisir du public.

Thunberg a réprimandé les dirigeants mondiaux le mois dernier pour ne pas avoir tenu leurs promesses de financement pour aider les pays pauvres à s’adapter au réchauffement de la Terre et pour avoir livré trop de « blablablabla » alors que le changement climatique fait des ravages dans le monde.

« Ils invitent des jeunes triés sur le volet à faire semblant de nous écouter », a déclaré Thunberg. « Mais ils ne le sont pas. Ils ne nous écoutent clairement pas. Il suffit de regarder les chiffres. Les émissions continuent d’augmenter. La science ne ment pas. »

Astley semblait satisfait de la performance de Thunberg. Il a tweeté : « Fantastique ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport