Greta Thunberg dit que les organisateurs de la COP26 ont peut-être « trop peur » de l’inviter

Geta Thunberg dit qu’elle n’a pas été « officiellement » invitée à la COP26 et pense que c’est parce que les politiciens craignent qu’elle ne les fasse « mal paraître ».

La militante adolescente devrait assister au sommet, qui aura lieu à Glasgow à partir de lundi, mais dit qu’elle ne figure pas sur la liste officielle des invités.

La COP26 verra des dirigeants du monde entier se réunir pour discuter du changement climatique et des moyens de le combattre.

Le sommet est considéré par beaucoup comme la « dernière opportunité » pour l’humanité d’empêcher les températures mondiales d’augmenter au-delà de 1,5°C.

Dans un aperçu de son émission sur BBC One dimanche, Andrew Marr a demandé à Greta si elle avait été invitée au sommet.

Elle a répondu : « Je ne sais pas. C’est très flou. Pas officiellement. Je pense que beaucoup de gens pourraient avoir peur que s’ils invitent trop de jeunes radicaux, cela pourrait les faire mal paraître.’

Greta a ajouté que davantage de pays touchés par le changement climatique devraient participer à la conférence.

Elle a déclaré: «Nous avons besoin d’une plus grande représentation du soi-disant sud mondial, des personnes et des zones les plus touchées.

«Ce n’est pas juste quand, par exemple, un pays envoie beaucoup de délégués et qu’un autre pays est très sous-représenté.

«Cela crée déjà un déséquilibre, et la justice climatique est au cœur même de cette crise.

« Tant que nous continuerons d’ignorer la responsabilité historique des pays du Nord global et tant que nous continuerons à l’ignorer, les négociations n’auront pas de succès. »

Greta était à Londres hier pour rejoindre les militants du changement climatique devant le siège de la Standard Charter alors qu’ils faisaient pression contre le soutien du système financier mondial à l’utilisation de combustibles fossiles.

Greta a mené la foule avec des chants de « Nous sommes imparables, un autre monde est possible » et « Que voulons-nous ? Justice climatique. Quand est-ce que nous le voulons? Maintenant’ (Photo: AP)

Entourée de manifestants, elle a mené la foule avec des chants de « Nous sommes imparables, un autre monde est possible » et « Que voulons-nous ? Justice climatique. Quand est-ce que nous le voulons? Maintenant.’

Elle a ensuite quitté la zone, tandis que les militants poursuivaient la campagne. La manifestation n’en était qu’une qui se déroulait dans la capitale ce jour-là.

Les manifestants avaient déjà fait pression devant Lloyd’s of London et Macquarie Capital avant d’être rejoints par Greta. Plus tard, ils se sont dirigés vers la Banque d’Angleterre et Barclays.

Ils faisaient partie des milliers de militants qui ont participé à une journée d’action dans 26 pays.

Alors que les militants marchaient dans les rues de Londres, ils ont été rejoints par un groupe jouant Power To The People et cinq femmes déguisées en banshees affectées par la pollution.

