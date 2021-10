Greta Thunberg exhorte les grévistes à se joindre à elle pour protester contre la Cop26 en Écosse | Royaume-Uni | Nouvelles

L’adolescente militante pour le climat s’est rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’elle participerait à une manifestation lors du sommet de la COP26. Elle a appelé les cheminots, représentés par le syndicat RMT qui sont en grève pendant la conférence, à se joindre à nous.

Sur Twitter, Mme Thunberg a déclaré qu’elle rejoindrait la marche pour le climat de Kelvingrove Park à George Square.

Elle a déclaré: «Le vendredi 5 novembre, je rejoindrai la grève pour le climat à Glasgow – pendant la #COP26 La justice climatique signifie également la justice sociale et nous ne laissons personne de côté.

« Donc, nous invitons tout le monde, en particulier les travailleurs en grève à Glasgow, à nous rejoindre. À bientôt ! »

La grève du climat a été organisée par Fridays for Future Scotland et a été fondée par des jeunes inspirés par l’activisme de Mme Thunberg.

Les cheminots du syndicat RMT devraient faire grève tout au long de la conférence de deux semaines.

Lundi, le syndicat a rejeté un nouvel accord salarial proposé par ScotRail au milieu d’un différend en cours sur les salaires et les conditions.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a déclaré que la décision d’aller de l’avant avec une action revendicative avait été prise vendredi après que la compagnie ferroviaire « n’ait pas été sérieuse » dans les pourparlers avec le syndicat.

Il a déclaré : « Il y avait une opportunité en or pour ScotRail de faire de sérieux progrès dans les pourparlers aujourd’hui, mais au lieu de cela, ils n’ont offert aucune conséquence et par conséquent, notre action tout au long de la COP26 se déroule comme prévu.

« Il est encore temps d’éviter le chaos d’un arrêt des transports pendant la COP26 si les acteurs clés reviennent avec des propositions sérieuses. »

Le gouvernement écossais a déclaré qu’il se concentrerait sur « l’élaboration de plans alternatifs pour les opérations ferroviaires pendant la Cop26 » si une offre de rémunération n’est pas acceptée d’ici mercredi.

Les travailleurs des déchets et du recyclage de plus de la moitié des autorités locales écossaises seront également en grève du 8 au 12 novembre, ainsi que les nettoyeurs d’écoles, les concierges et le personnel de restauration.

Avant l’arrivée des dirigeants mondiaux à Glasgow pour le sommet sur le climat, Susan Aitken, la présidente du conseil municipal, a minimisé les inquiétudes concernant les sacs poubelles et les rats empilés.

Elle a déclaré lundi à la commission des affaires écossaises après avoir été pressée sur la question par Douglas Ross, chef conservateur écossais: « Toutes les villes ont des rats. »

Cela survient après que Mme Thunberg a fustigé la COP26, affirmant que les sommets ne conduiront à aucune action sur les objectifs climatiques à moins que la demande du public ne change également.

Elle a déclaré à la BBC : « Le changement va se produire lorsque les gens demanderont un changement.

« Nous ne pouvons donc pas nous attendre à ce que tout se passe lors de ces conférences. »

Elle a également accusé les politiciens de trouver des excuses et les a exhortés à « être honnêtes ».

Elle a ajouté: « Soyez honnête sur l’endroit où vous êtes, comment vous avez échoué, comment vous nous échouez toujours …

« Au lieu d’essayer de trouver des solutions, de vraies solutions qui mèneront réellement quelque part, qui conduiraient à un changement substantiel, un changement fondamental. »