Greta Thunberg « inspire » les écoles britanniques à éviter les classiques de Noël | Royaume-Uni | Des nouvelles

Plusieurs directeurs d’école ont révélé qu’ils avaient interdit les paillettes non biodégradables et cherchaient à abandonner les craquelins de Noël au milieu des appels à rendre la saison des fêtes plus respectueuse de l’environnement. Une école a demandé aux élèves d’apporter des pulls de Noël pour les échanger au lieu d’en acheter de nouveaux.

Dans un autre, le décor et les costumes de la crèche ont tous été réutilisés ou recyclés.

James Bowen, directeur des politiques du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a déclaré à GB News : « Les jeunes sont particulièrement passionnés par l’idée de faire plus pour protéger l’environnement et les écoles réagissent à cela.

« Des personnalités comme Greta Thunberg sont une source d’inspiration pour les jeunes qui voient qu’ils peuvent faire la différence et faire entendre leur voix.

« Noël peut être une période d’excès et cela amène de plus en plus les gens à réfléchir à la façon dont cet impact peut être atténué.

« Nous savons que les élèves sont beaucoup plus conscients de leur impact environnemental ces jours-ci et à cette période de l’année en particulier, ce sont eux qui se posent des questions sur la façon dont ils peuvent profiter d’un Noël plus respectueux de l’environnement.

« Qu’il s’agisse de papier d’emballage et de cartes de Noël recyclables, ou de la réduction du plastique dans les cadeaux, beaucoup réfléchissent à la façon dont ils peuvent faire la différence. »

La nouvelle est apparue peu de temps après que l’adolescente militante est descendue dans les rues de Glasgow pour exiger une action contre le changement climatique lors du sommet COP26 du mois dernier.

Et les actions du jeune Suédois continuent de « galvaniser » le mouvement écologiste parmi de nombreux écoliers – selon un directeur d’école.

Jane Prescott, directrice de l’école secondaire de Portsmouth et ancienne présidente de la Girls’ Schools Association (GSA), a déclaré que l’intérêt des élèves pour la durabilité avait « pris encore plus d’ampleur ».

Elle a déclaré: « Ce que Greta a fait, je pense, c’est galvaniser leurs opinions et leur faire comprendre que, oui, cela vaut la peine de prendre position. »

Pour la première fois cette année, l’école a organisé un échange de pulls festifs dans le cadre de ses efforts pour réduire les dommages causés par la mode rapide à la planète.

Mme Prescott a déclaré que le déménagement avait été « vraiment bien accueilli par les parents, mais aussi par les filles ».

Elle a ajouté: « Ils sont assez soucieux de l’environnement et ils sont très attachés à la durabilité et ils aiment l’idée que quelque chose qui n’est pas usé, ils puissent le recycler et le transmettre à quelqu’un d’autre qui pourra l’utiliser l’année suivante. »

L’école privée pour filles a également interdit les paillettes en raison de leur impact sur l’environnement.