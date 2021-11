Greta Thunberg qualifie l’accord de la COP26 de « bla, bla, bla »

13/11/2021

Le à 23:54 CET

Redaction

« Blah bla bla ». C’est ainsi que la jeune militante écologiste Greta Thunberg a décrit l’accord scellé ce samedi lors du Sommet sur le climat (COP26) à Glasgow après des jours d’intenses débats et négociations. Dans ce pacte, jusqu’à 197 pays acceptent de concevoir des mesures plus ambitieuses pour atténuer le changement climatique mais aussi réduire la réduction des combustibles fossiles.

Face à la situation d’urgence mondiale, ONG environnementales ils ont sévèrement critiqué le texte. Bien que « le signal ait été envoyé que l’ère du charbon touche à sa fin », le directeur exécutif de Greenpeace InternationalJennifer Morgan a déploré que l’accord soit « soumis et faible » et que « l’objectif de 1,5 degré soit à peine vivant ».

La #COP26 est terminée. Voici un bref résumé : Blah, bla, bla. Mais le vrai travail continue en dehors de ces salles. Et nous n’abandonnerons jamais, jamais. https://t.co/EOne9OogiR – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 13 novembre 2021

Certains dirigeants mondiaux pensent qu’ils ne vivent pas sur la même planète que les autres », a souligné Gabriela Bucher, directrice exécutive de Oxfam International, qui voit néanmoins une « étape importante » dans la demande de renforcement des objectifs de réduction à l’horizon 2030 pour l’année prochaine. « Les émissions continuent d’augmenter et nous sommes dangereusement proches de perdre cette course contre la montre. »

Amnesty International a dénoncé le « Échec catastrophique » que l’accord implique, car « il montre que les dirigeants ont oublié qu’ils devaient servir et protéger l’humanité dans son ensemble », a-t-il souligné. Pour l’ONG, « les intérêts des énergies fossiles et d’autres sociétés puissantes » ont prévalu. Avec cet accord minimum « ils condamnent plus de 500 millions de personnes, pour la plupart dans le sud du monde, à ne pas avoir assez d’eau et des centaines de millions de personnes aux canicules extrêmes ».

Le responsable du climat SEO / BirdLife, David Howell, a indiqué depuis Glasgow que le résultat global de la COP26 est « totalement insuffisant », car l’abandon des énergies fossiles et des subventions associées, bien qu’ils apparaissent « enfin » dans l’accord final, « s’exprime dans des termes trop timides pour conduire le transformation colossale requise. »

De son côté, Greenpeace prévient que la décision de la COP26 « est soumise, elle est faible et l’objectif de 1,5 degré est à peine vivant ». Cependant, l’organisation environnementale avait souligné que depuis le sommet un signal avait été envoyé que l’ère du charbon se termine « et c’est important », bien que l’Inde ait introduit une modification à la dernière minute dans laquelle il est question de « élimination progressive » plutôt que l’élimination du carbone. La directrice de Greenpeace International, Jennifer Morgan, a déclaré dans un communiqué que « bien que l’accord reconnaisse la nécessité de réduire les émissions au cours de cette décennie, ces engagements ont été laissés pour l’année prochaine ».

Les pays insulaires les plus touchés

Cependant, les critiques émanent également de ces régions qui, comme les régions insulaires, sont beaucoup plus touchées par l’impact du changement climatique. « Les progrès progressifs réalisés à Glasgow ne sont pas à la hauteur de l’urgence et de l’ampleur requises », a déploré Shauna Aminath, ministre de l’Environnement de Maldives. « Pour certains, la perte et les dommages peuvent être le début d’une conversation et d’un dialogue, mais pour nous, c’est une question de survie. »

« Le résultat ici reflète une COP tenue dans le monde riche et le résultat contient les priorités du monde riche. Non seulement les pays développés n’ont pas livré les 100 milliards de dollars promis aux pays les plus pauvres, ils n’ont pas non plus reconnu l’urgence de fournir cette aide financière & rdquor;, a déclaré Mohamed Adow, directeur de Power Shift Afrique. Greenpeace a vu l’aspect compensation comme une « arnaque & rdquor; qui « met en danger la nature, les peuples autochtones et l’objectif 1,5C » lui-même.