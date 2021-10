Greta Thunberg sera-t-elle à Glasgow pour la COP26 ?

La militante suédoise Greta Thunberg prononce un discours à Milan, en Italie, le 1er octobre 2021 (Photo : Elena Di Vincenzo/Archivio Elena Di Vincenzo/Mondadori Portfolio via .)

L’activiste suédoise Greta Thunberg est peut-être l’une des militantes écologistes les plus célèbres au monde.

La jeune fille de 18 ans a attiré l’attention du monde à seulement 15 ans – lorsqu’elle s’est mise en grève à l’école pour protester contre la crise climatique devant le Parlement suédois.

Aujourd’hui, elle parcourt le monde, prêtant sa voix amplifiée à la cause de la sauvegarde de la planète – promouvant les régimes alimentaires à base de plantes, participant à des marches et repoussant les attaques des politiciens.

Ainsi, tous les regards sont tournés vers Greta alors que la Conférence sur le climat COP26 de deux semaines de l’ONU commence à Glasgow, en Écosse.

Greta sera-t-elle là, prendra-t-elle la parole ou assistera-t-elle à des rassemblements – et que pense-t-elle du sommet des Nations Unies dans son ensemble ?

Voici ce que nous savons.

Greta Thunberg est-elle à Glasgow pour assister à la COP26 ?

Greta devrait être à la COP26 – bien qu’elle n’ait pas été officiellement invitée en tant qu’invitée.

La militante adolescente a déclaré au radiodiffuseur Andrew Marr qu’elle « ne savait pas » – et a avoué que son statut d’invitation n’était « pas clair ».

« Je pense que beaucoup de gens pourraient avoir peur que s’ils invitent trop de jeunes radicaux, cela pourrait les faire mal paraître », a-t-elle déclaré dans un aperçu d’une émission de la BBC diffusée dimanche soir.

Greta a également confirmé sur Twitter qu’elle participerait à une grève dans la ville de Glasgow le vendredi 5 novembre.

Auparavant, Mme Thunberg, sceptique, avait expliqué que le monde était «si loin derrière ce dont nous avions besoin» – et que la COP26 était le moment de parler franchement entre les dirigeants.

‘Ce que je considère comme un succès [for COP26] serait l’honnêteté », a-t-elle partagé. « Que nous mettions en évidence l’écart entre ce que nous disons et ce que nous faisons réellement.

«Pour changer les choses, nous devons accepter où nous en sommes réellement, nous asseoir et essayer simplement de comprendre où nous en sommes. Ce n’est pas ce que nous faisons maintenant.

Avant une apparition à Glasgow, Greta a participé à un rassemblement à Londres le 30 octobre – qui a protesté contre le soutien de l’industrie financière mondiale aux combustibles fossiles.

Le militant a été assailli par d’autres manifestants portant un masque alors que l’événement était bondé.

Elle est également apparue au rassemblement Fridays for Future à Milan, en Italie, le 1er octobre – où elle a prononcé un discours passionné aux côtés de la militante ougandaise de 24 ans Vanessa Nakate.

Quels autres militants écologistes seront à la COP26 ?

On pense qu’un certain nombre de militants descendront à Glasgow à partir de la date de début de la conférence, qui est aujourd’hui le 31 octobre.

Le présentateur de Planet Earth, Sir David Attenborough, serait présent, car l’historien de la nature bien-aimé a été choisi comme défenseur du peuple par les Nations Unies.

En novembre, Sir David devrait prononcer un discours devant les représentants à la COP26.

Des milliers de militants rejoindront probablement la marche prévue de Glasgow le vendredi 5 novembre.

Bien que la reine ne puisse pas y assister, en raison d’un avis médical pour que le monarque de 95 ans se repose, le prince Charles et le prince William devraient tous deux être présents.

Les futurs Kings expriment tous deux fréquemment leurs inquiétudes face à la crise climatique.

Et plus tôt en octobre, le duc de Cambridge a annoncé les cinq premiers lauréats du prix Earthshot – chacun recevant une subvention d’un million de livres sterling aux créateurs de solutions climatiques pratiques.



