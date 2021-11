Greta Van Fleet annonce la tournée 2022 « Dreams In Gold »

Après les événements à guichets fermés de cette année et un album rock n ° 1 du Billboard, Grammygroupe de rock gagnant FLOTTE DE GRETA VAN a annoncé la « Rêves en or » tournée, qui débute le 10 mars avec le retour triomphal du groupe sur son terrain d’origine dans le Michigan pour une série de spectacles dans des arènes suivis de dates dans le Midwest et de spectacles internationaux au Mexique et en Europe. Grammy-groupe nominé FILS RIVAUX et artiste montante acclamé par la critique LES VELOURS soutiendra les émissions nord-américaines.

Les billets sont en vente ce vendredi 12 novembre à 10 h, heure locale, sur LiveNation.com. Il y aura une prévente pour les fans le 10 novembre et une prévente pour les salles locales le 11 novembre.

« D’étranges horizons », FLOTTE DE GRETA VANLes événements spécialisés de en 2021, ont vu des spectacles à guichets fermés à Nashville, Bridgeport, Chicago et Los Angeles. L’album du groupe acclamé par la critique, « La bataille à la porte du jardin », a été publié plus tôt cette année avec un grand succès dans les charts et en fanfare, faisant ses débuts en tant que n ° 1 Billboard Rock Album, n ° 1 Billboard Hard Rock Album, n ° 1 de l’album vinyle Billboard, n ° 2 des ventes d’albums Billboard et atterrissant dans le Top 10 sur le Billboard 200.

« La bataille à la porte du jardin » explore les limites de l’art du groupe et réfléchit fortement sur la croissance personnelle et spirituelle des membres individuels au cours de leur ascension rapide. « Il y a eu beaucoup d’évolution personnelle pendant l’écriture de cet album qui a été motivée par des expériences que j’ai eues, des expériences que nous avons tous vécues », explique le chanteur. Josh Kiszka. « Cela reflète une grande partie du monde que nous avons vu, et je pense que cela reflète beaucoup de vérité personnelle. »

Formé à Frankenmuth, Michigan en 2012, FLOTTE DE GRETA VAN se compose de trois frères, chanteur Josh Kiszka, guitariste Jake Kiszka et bassiste/claviériste Sam Kiszka, ainsi que batteur Danny Wagner. Ensemble, ils ont joué sur plusieurs continents, vendu plus de deux millions d’albums dans le monde, joué dans des émissions télévisées de fin de soirée, dépassé les palmarès Billboard US Mainstream Rock et Active Rock et remporté le prix Grammy Award pour « Meilleur album rock » en 2019.

« Rêves en or » des dates de tournée

10 mars – Wings Event Center – Kalamazoo, MI



12 mars – The DeltaPlex Arena – Grand Rapids, MI



13 mars – Dow Event Center – Saginaw, MI



16 mars – Dort Financial Center – Flint, MI



17 mars – EMU Convocation Center – Ypsilanti, MI



19 mars – Mountain Health Arena – Huntington, WV



22 mars – Kohl Center – Madison, WI



23 mars – Resch Center – Green Bay, WI



25 mars – CHI Health Center Omaha – Omaha, NE



26 mars – Peoria Civic Center – Peoria, IL



29 mars – Heritage Bank Center – Cincinnati, OH



30 mars – GIANT Center – Hershey, Pennsylvanie



01 avril – Hard Rock Live à Etess Arena – Atlantic City, NJ



02 avril – Hard Rock Live à Etess Arena – Atlantic City, NJ



03 mai – Qualistage – Rio de Janeiro, Brésil



16 mai – Pepsi Center – Mexico, Mexique



05 juin – Grona Lund – Stockholm, Suède



11 juin – Théâtre Antique de Vienne – Vienne, France



14 juin – Tanzbrunnen – Cologne, Allemagne



15 juin – Jarhunderthalle – Francfort, Allemagne



23 juin – Fairview – Dublin, Irlande



25 juin – Alexandra Palace, Londres, Royaume-Uni



28 juin – O2 Apollo – Manchester, Royaume-Uni



29 juin – O2 Apollo – Manchester, Royaume-Uni

