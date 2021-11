Greta Van Fleet annonce la tournée mondiale Dreams In Gold

Après les événements à guichets fermés de cette année et un album de rock Billboard n ° 1, le groupe de rock lauréat d’un Grammy Greta Van Flotte ont confirmé pour leur prochaine tournée Dreams in Gold.

La course démarre le 10 mars avec le retour triomphal du groupe sur ses terrains d’origine dans le Michigan pour une série de spectacles dans des arènes suivis de dates du Midwest et de spectacles internationaux au Mexique, en Europe et au Royaume-Uni.

Le groupe Rival Sons, nominé aux Grammy Awards, et l’artiste montante acclamé par la critique, The Velveteers, soutiendront les spectacles nord-américains. Les billets sont en vente ce vendredi 12 novembre à 10h heure locale au LiveNation.com. Il y aura une prévente pour les fans le 10 novembre et une prévente pour les sites locaux le 11 novembre.

Horizons étranges, les événements spéciaux du groupe en 2021, ont vu des spectacles à guichets fermés à Nashville, Bridgeport, Chicago et Los Angeles. L’album du groupe acclamé par la critique La bataille à la porte du jardin a été publié plus tôt cette année avec un grand succès dans les charts et en fanfare, faisant ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard Rock Album, n ° 1 du palmarès Billboard Hard Rock Album, n ° 1 du palmarès Billboard Vinyl Album, n ° 2 sur le Billboard Top Album Sales Chart, et dans le Top 10 du Billboard 200.

Vous trouverez plus d’informations sur la tournée Dreams in Gold de Greta Van Fleet ici.

Dates de la tournée de Greta Van Fleet :

10 mars—Wings Event Center—Kalamazoo, MI

12 mars—The DeltaPlex Arena—Grand Rapids, MI

13 mars—Dow Event Center—Saginaw, MI

16 mars—Dort Financial Center—Flint, MI

17 mars—Centre de convocation de l’UEM—Ypsilanti, MI

19 mars— Mountain Health Arena—Huntington, WV

22 mars—Kohl Center—Madison, WI

23 mars—Resch Center—Green Bay, WI

25 mars—Centre de santé CHI Omaha—Omaha, NE

26 mars – Peoria Civic Center – Peoria, IL

29 mars—Heritage Bank Center—Cincinnati, OH

30 mars — Centre GIANT — Hershey, Pennsylvanie

1er avril—Hard Rock Live à Etess Arena—Atlantic City, NJ

2 avril—Hard Rock Live à Etess Arena—Atlantic City, NJ

3 mai —Qualistage — Rio de Janeiro, Brésil

16 mai—Centre Pepsi—Mexico, Mexique

5 juin—Grona Lund—Stockholm, Suède

11 juin—Théâtre antique de Vienne—Vienne, France

14 juin—Tanzbrunnen—Cologne, Allemagne

15 juin—Jarhunderthalle—Francfort, Allemagne

23 juin—Fairview—Dublin, Irlande

25 juin—Alexandra Palace, Londres, Royaume-Uni

28 juin—O2 Apollo—Manchester, Royaume-Uni

29 juin—O2 Apollo—Manchester, Royaume-Uni