Greta Van Fleet et The Hu parmi les artistes confirmés pour le festival de musique Austin City Limits de cette année

FLOTTE GRETA VAN et LE HU font partie des artistes qui se produiront cette année Festival de musique Austin City Limits. L’événement reviendra à pleine capacité cet automne pour célébrer son 20e anniversaire avec une programmation extraordinaire mettant en vedette Détroit de George, Billie Eilish, Stevie Nicks, Miley Cyrus, Rüfüs Du Sol, DaBaby, Erykah Badu, Megan Thee étalon, Chat Doja, Pumas noires et beaucoup plus. ACL Fest 2021 offrira une abondance de concerts très attendus sur huit scènes au Zilker Park, du 1er au 3 octobre et du 8 au 10 octobre.

Les billets d’admission générale de trois jours pour les deux week-ends seront disponibles sur www.aclfestival.com à partir de 12 h HN aujourd’hui. Des billets GA + de trois jours, des billets VIP et Platine de trois jours et des forfaits hôteliers sont également disponibles. À partir de 2021, les détenteurs de billets VIP bénéficieront désormais de deux salons privés avec des ponts d’observation offrant des lignes de vue exceptionnelles sur les deux scènes principales, et les invités Platinum auront les meilleures places de la maison avec une visualisation exclusive à six étapes. Une liste complète des équipements GA, GA +, VIP et Platinum peut être consultée ici. Les amateurs de musique âgés de 10 ans et moins seront admis gratuitement accompagnés d’un adulte avec billet. Les billets d’admission générale d’un jour, les billets d’une journée GA +, les billets VIP d’une journée et les billets Platine d’une journée seront disponibles plus tard dans l’année.

“La musique revient en force dans la capitale mondiale de la musique live”, a déclaré le maire d’Austin Steve Adler. “Le retour de Limites de la ville d’Austin en tant que festival en personne, nous célébrons que nos efforts en tant que communauté pour se faire vacciner fonctionnent. La santé et la sécurité restent notre priorité absolue et nous travaillerons en étroite collaboration avec les organisateurs et Austin Public Health pour assurer ACL Fest est conforme à nos normes de santé. Nous devons continuer à faire vacciner tout le monde et maintenir notre succès. “

La sécurité des fans, des artistes et du personnel reste une priorité absolue. ACL Fest les organisateurs sont en communication régulière avec les responsables locaux de la santé et de la sécurité publique et suivront les recommandations et directives en vigueur au moment du festival. À l’approche des week-ends, ACL Fest les clients recevront des mises à jour régulières avec des informations importantes concernant les politiques et procédures de sécurité avant d’entrer dans Zilker Park, et qui seront également partagées sur www.aclfestival.com, sur les réseaux sociaux et via le ACL Fest liste de courrier électronique. ACL Fest est ravi de s’associer à la ville d’Austin et à Austin Public Health pour encourager la vaccination dans les mois précédant le festival. Apprenez-en davantage sur l’obtention d’un vaccin gratuit sans rendez-vous ni inscription sur AustinTexas.gov/Covid19-vaccines ou si vous venez de l’extérieur de la ville, visitez Vaccines.gov pour trouver le fournisseur de vaccin le plus proche de chez vous.

“Limites de la ville d’Austin 2021 est le résultat d’efforts de vaccination réussis et de plus d’un an de mesures de protection », a déclaré l’autorité sanitaire intérimaire du comté d’Austin-Travis Dr Mark Escott. “Prendre la photo est notre chance pour que les choses reviennent à la normale et nous envisageons que cela se produise avant octobre si nous maintenons le cap en tant que communauté. Merci à tous ceux qui ont fait leur part et ont pris le vaccin et à ACL qui utiliseront leur large voix pour encourager la vaccination dans les mois précédant leur événement monumental. “

Zilker Park a été la maison de la Festival de musique Austin City Limits depuis deux décennies. Depuis 2006, Festival ACL, en partenariat avec Fondation Austin Parks, a généré plus de 41 millions de dollars pour l’amélioration du parc Zilker et des parcs de la ville. En 2019, à travers un pourcentage des ventes de billets, les fans de ACL Fest a contribué 6 millions de dollars à l’amélioration des parcs publics, des sentiers et des espaces verts d’Austin. Bien que 2020 ait apporté de nombreux défis, Fondation Austin Parks a pu utiliser ACL Fest fonds pour aider à mener à bien 13 projets d’amélioration des parcs, notamment le parc Georgian Acres, le parc du district de Colony Park, le jardin des enfants de l’Alliance et le parc Comal Pocket.

