Greta Van Fleet publie la vidéo officielle en direct pour ‘Light My Love’

Grammy-groupe gagnant FLOTTE GRETA VAN a publié le clip officiel de sa chanson “Éclaire mon amour”. Le clip a été réalisé par Rob Sinclair pour Sinclair / Wilkinson et Mark Haney pour Productions de l’ours noir. La piste est tirée du deuxième album studio du groupe, “La bataille à Garden’s Gate”, sorti le 16 avril via Lave/Registres de la République.

Une évolution audacieuse depuis les débuts du groupe en 2018 “Hymne de l’armée pacifique”, “La bataille à Garden’s Gate” se sont réunis principalement sur la route ou en studio après le succès fulgurant de 2017 “Highway Tune” a conduit le groupe à faire ses valises, à quitter la maison et à s’imprégner de nouvelles expériences lors d’un long voyage autour du monde.

Au cours des trois dernières années, FLOTTE GRETA VAN – chanteur Josh Kiszka, guitariste Jake Kiszka, bassiste Sam Kiszkaet batteur Danny Wagner – joué à des centaines de milliers de personnes en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Australie, en Amérique du Sud et en Nouvelle-Zélande. En conduisant à des concerts, les voyageurs du monde pour la première fois ont croisé de nombreux sites inconnus, des favelas de Sao Paulo à la Gold Coast de l’Australie et partout ailleurs, rencontrant et appréciant des conversations avec des fans et d’autres musiciens qui leur ont ouvert de nouveaux mondes. Pour couronner l’ère du changement, le quatuor a déménagé du Michigan à Nashville, s’imprégnant de la riche histoire de Music City. La fusion de toutes ces expériences leur a ouvert les yeux sur de nouveaux mondes étonnants de culture, d’histoire, de philosophie et de spiritualité – et a inauguré une toute nouvelle façon de voir la vie et l’approche de leur musique.

Par conséquent, FLOTTE GRETA VAN ont versé tout ce qu’ils ont vécu dans ces nouvelles chansons – la musique reflète leur croissance spirituelle et intellectuelle, une prise de conscience accrue des inégalités qui sévissent dans le monde moderne et une profonde empathie pour ce que les autres vivent.

«Nous avons réalisé qu’en grandissant, nous avions été protégés par beaucoup de choses, et nous n’étions pas au courant de beaucoup de choses», dit Wagner. «Et puis nous avons été jetés dans ce monde immense, et c’était un peu un choc culturel au début. Mais alors que nous avons commencé à voyager beaucoup, à rencontrer des gens nouveaux et différents et à découvrir différentes cultures, notre définition du« normal »a changé. . “

“Je suppose que tout a changé sauf ce qui nous a amenés ici en premier lieu”, ajoute Sam Kiszka. “Tout – notre perception du monde, la perception de la vie elle-même, ce que signifie être un artiste, ce que signifie faire partie d’une belle et magnifique société. Nous avons acquis une meilleure compréhension de la raison pour laquelle nous sommes tous ici. “

En général, les arrangements de l’album sont spacieux et tranquilles, donnant à la musique une dynamique agréable, car le groupe touche à toutes les manières du rock ‘n’ roll. “La bataille à Garden’s Gate” est cinématographique, capturant l’énergie époustouflante d’une scène de combat passionnante ou la passion ardente d’un protagoniste héroïque et maussade qui sauve la situation. La nouvelle musique montre également que les membres de FLOTTE GRETA VAN ouvrent la voie à une nouvelle génération de musiciens – ceux qui utilisent les éléments fondamentaux du rock ‘n’ roll pour construire un tout nouveau plan sonore.

Soniquement, “La bataille à la porte du jardin” se sent également très moderne, une incarnation de la liberté musicale mélangée au genre. Enregistré à Los Angeles avec Greg Kurstin (FOO FIGHTERS, PAUL MCCARTNEY), l’album est ambitieux et volumineux, marqué par des voyages épiques comme le deuxième single, “L’âge de la machine”, et le Top 5 du rock hit «À ma façon, bientôt», qui possède un crochet de refrain imposant et des paroles déchirées et recommencées.

Josh explique: “C’est très dynamique, au niveau lyrique. Et c’est l’expérience humaine. C’est bien plus que la douleur ou la peur; c’est aussi la beauté. Les gens ont besoin des gens, et l’amour est important.” Lyriquement, “La bataille à Garden’s Gate” s’interroge sur l’influence de la technologie sur la vie moderne; le rôle que joue le conflit dans la sphère mondiale; l’accomplissement trompeur de richesses tangibles; et des questions philosophiques sur la vie, l’amour et le pouvoir.

“Il y a eu beaucoup d’auto-évolution pendant l’écriture de cet album qui a été provoquée par des expériences que j’ai vécues, des expériences que nous avons tous vécues, donc beaucoup de réflexion s’est produite”, a-t-il ajouté. Josh dit, tandis que Jake ajoute: «Cela reflète une grande partie du monde que nous avons vu, et je pense que cela reflète beaucoup de vérité personnelle. Josh fait très bien avec les paroles raconte des histoires anciennes avec une application contemporaine. “

Pour Josh, travailler avec Kurstin a fourni la confiance dont il avait besoin pour pousser son écriture dans ces dimensions vivantes. “Je suis toujours un peu hésitant sur mes capacités en tant qu’artiste; je pense que beaucoup d’artistes ressentent cela”, dit-il. “Mais Greg me survoler pendant que je suis au piano, m’intéresser à ce que je faisais – c’était vraiment important pour moi. “

Cette confiance accrue est évidente. Josh des sons dominants sur chaque chanson, étendant sa voix déjà acrobatique à de nouveaux sommets, tandis que les instrumentistes se poussent sans crainte vers de nouveaux territoires. Des riffs simples d’orgue et de folk-rock acoustique conduisent une chanson, tandis qu’une autre se termine par un torrent de bruit de guitare qui rivalise Neil Youngfreakouts de guitare sur scène avec CHEVAL FOU. “Pour nous tous, les performances – et les aspects de celles-ci qui sont capturés – préservent où nous en sommes musicalement en ce moment,” Jake dit.

L’avenir n’est pas écrit et le ciel est la limite pour ces voyageurs curieux et chercheurs de vérité. Josh dit, “certainement après cela, nous avons grandi de tant de façons. Cet album nous a beaucoup appris, sur la vie en général, sur nous-mêmes, sur nous tous, sur le monde dans lequel nous vivons.”