Greta Van Fleet publie une nouvelle vidéo de performance « Built By Nations »

Grammygroupe de rock gagnant FLOTTE DE GRETA VAN a publié une nouvelle vidéo de performance en direct pour la piste de l’album “Construit par les nations”. La chanson était le premier single pour FLOTTE DE GRETA VAN avec plus de deux millions de streams au cours de sa première semaine. Il a depuis dépassé les 8,5 millions de streams.

FLOTTE DE GRETA VANle deuxième album studio de , “La bataille à la porte du jardin”, est sorti en avril via Lave/Archives de la République.

Une évolution audacieuse par rapport au premier album du groupe en 2018 “Hymne de l’armée pacifique”, “La bataille à la porte du jardin” se sont réunis principalement sur la route ou en studio après le succès fulgurant de 2017 “L’autoroute Tune” a conduit le groupe à faire ses valises, à quitter la maison et à s’imprégner de nouvelles expériences lors d’un long voyage en voiture à travers le monde.

Au cours des trois dernières années, FLOTTE DE GRETA VAN – chanteur Josh Kiszka, guitariste Jake Kiszka, bassiste Sam Kiszka, et batteur Danny Wagner — joué devant des centaines de milliers de personnes en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Australie, en Amérique du Sud et en Nouvelle-Zélande. En conduisant à des concerts, les voyageurs du monde pour la première fois ont traversé de nombreux sites inconnus, des favelas de Sao Paulo à la Gold Coast de l’Australie et partout entre les deux, rencontrant et profitant de conversations avec des fans et d’autres musiciens qui leur ont ouvert de nouveaux mondes. Pour couronner l’ère de changement, le quatuor a déménagé du Michigan à Nashville, s’immergeant dans la riche histoire de Music City. La fusion de toutes ces expériences leur a ouvert les yeux sur de nouveaux mondes étonnants de culture, d’histoire, de philosophie et de spiritualité – et a inauguré une toute nouvelle façon de voir la vie et l’approche de leur musique.

Par conséquent, FLOTTE DE GRETA VAN a mis tout ce qu’ils ont vécu dans ces nouvelles chansons – la musique reflète leur croissance spirituelle et intellectuelle, une prise de conscience accrue des inégalités qui affligent le monde moderne et une profonde empathie pour ce que les autres traversent.

Soniquement, “La bataille à la porte du jardin” se sent également énergiquement moderne, une incarnation de la liberté musicale mélangée aux genres. Enregistré à Los Angeles avec Greg Kurstin (COMBATTANTS DE FOO, PAUL MCCARTNEY), l’album est ambitieux et expansif, marqué par des voyages épiques comme le deuxième single, “L’âge de la machine”, et le Top 5 rock hit “Mon chemin, bientôt”, qui possède un crochet de refrain imposant et des paroles à déchirer et à recommencer.



