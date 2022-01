Grettell Valdez va perdre une partie d’un doigt pour éviter le cancer

« Il y a environ 4 ans, j’ai eu un cancer au doigt, qui a été retiré. Ils m’ont fait une greffe et bien ça a disparu. Je suis récemment allé faire un check-up et (le médecin) m’a dit ‘Il y a un peu que je n’aime pas, je vais l’enlever et on va envoyer une biopsie’, j’ai dit ‘Ok’, » a déclaré l’actrice dans une interview pour le programme Hoy.

« Ils sortent comme des plaies, ils me donnent rendez-vous pour ma petite opération et une fois que je suis là dans l’assiette, prêt, le médecin vient et dit ‘Je ne vais pas opérer… en une semaine ça s’est élargi et ce n’est pas normal' ».

Grettell Valdez. (Instagram.)

Après avoir subi diverses études, heureusement le cancer n’est pas revenu, mais un virus a été détecté qui doit être éliminé de son corps, sinon il pourrait à nouveau souffrir d’un carcinome.