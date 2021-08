Greuther Fürth et Arminia Bielefeld se partagent les points après un nul

21/08/2021 à 17h34 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Parc sportif Ronhof Thomas Sommer et qui a affronté le Greuther plus loin et à Arminie il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Le Greuther plus loin voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Stuttgart par un score de 5-1. Quant à l’équipe visiteuse, le Arminia Bielefeld a récolté un nul nul contre le SC Fribourg, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe locale s’est classée en quinzième position, tandis que la Arminie il est resté à la neuvième place à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour lui Arminia Bielefeld, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Image de balise Fabian klos, terminant ainsi la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

La deuxième partie de l’affrontement a débuté de manière favorable pour le Greuther plus loin, qui a fait match nul avec un penalty de Branimir Hrgota quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, en particulier à la 50e minute, terminant le match sur un score de 1-1.

L’entraîneur de Bielefeld admis Nathan De Médina, Florian Kruger, Janni-Luca Serra et Robin pirater remplacement Cédric brunner, Image de balise Fabian Klos, Bryan lasme et Masaya okugawa, tandis que de la part du Greuther plus loin il a été remplacé Max christiansen, Jérémy Dudziak et Jamie Leweling pour Hans Nunoo Sarper, Havard Nielsen et Dickson abiama.

L’arbitre a montré un total de six cartons : quatre cartons jaunes au Greuther plus loin, spécifiquement à Paul Séguin, Havard Nielsen, Hans Nunoo Sarper et Maximilien Bauer et un à Arminie (Alexandre Schopf). De plus, il y avait un carton rouge pour Alexandre Schopf (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Greuther plus loin est laissé avec un point et le Arminie avec un côlon.

Le lendemain le Greuther plus loin sera mesuré avec le Mayence 05, tandis que l’équipe de Bielefeld jouera son match contre Eintracht Francfort.

Fiche techniqueGreuther Fürth :Sascha Burchert, Marco Meyerhofer, Maximilian Bauer, Justin Hoogma, GianLuca Itter, Paul Seguin, Havard Nielsen (Jeremy Dudziak, min.78), Hans Nunoo Sarper (Max Christiansen, min.71), Julian Green, Dickson Abiama (Jamie Leweling, min.86) et Branimir HrgotaArminia Bielefeld :Stefan Ortega, Cedric Brunner (Nathan De Medina, min.67), Amos Pieper, Joakim Nilsson, Jacob Laursen, Fabian Kunze, Manuel Prietl, Masaya Okugawa (Robin Hack, min.90), Alessandro Schopf, Bryan Lasme (Janni-Luca Serra, min.75) et Fabian Klos (Florian Kruger, min.74)Stade:Parc sportif Ronhof Thomas SommerButs:Fabian Klos (0-1, min. 45) et Branimir Hrgota (1-1, min. 50)