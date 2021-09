Greuther Furth vs Bayern Munich : composition, actualités de l’équipe, nouveaux visages sur l’aile et plus encore !

Cela fait environ une semaine que le Bayern Munich a joué pour la dernière fois un match, et tous les matchs les plus faciles se tarissent. Le suivant est Greuther Furth, un candidat potentiel à la relégation qui ne devrait pas être trop difficile à battre, à condition que Nagelsmann ne fasse pas de bêtises. Espérons que nous verrons quelques expérimentations pour le jeu.

Nouvelles de l’équipe

Kingsley Coman travaille toujours sur son retour après une opération cardiaque, tandis que Corentin Tolisso est également absent pour le match. Jamal Musiala (cheville) et Serge Gnabry (grippe) ont retrouvé la forme et seront disponibles pour le match, tandis que Christian Fruchtl devrait remplacer le blessé Sven Ulreich sur le banc.

Alors, comment le Bayern s’alignera-t-il? Avec Musiala et Gnabry peu susceptibles de commencer selon la conférence de presse de l’entraîneur, Nagelsmann pourrait opter pour quelqu’un de nouveau pour soutenir Robert Lewandowski et Thomas Muller en haut. Serait-ce l’un des jeunes, comme Armindo Sieb ou Malik Tillman ? Ou verrons-nous Alphonso Davies passer au poste d’ailier comme il a joué en MLS ? C’est difficile à prévoir puisque la dernière séance d’entraînement est toujours en cours, mais pour Nagelsmann, ce serait une bonne occasion de donner à quelques jeunes leurs débuts.

Le milieu de terrain pourrait être plus le même. Alors que les fans du Bayern réclament de voir Marcel Sabitzer enfin faire le onze de départ, Nagelsmann pourrait aller avec Marc Roca … je plaisante. Nous savons tous que Joshua Kimmich commencera, avec Leon Goretzka juste à côté de lui. Si l’entraîneur prévoit des surprises, je devrais me cacher dans les buissons de la Sabener Strasse pour le découvrir.

La défense devrait aussi être plus la même. Lucas Hernandez a apparemment subi une blessure mineure au genou à l’entraînement hier, ce qui pourrait inciter Nagelsmann à s’associer avec Niklas Sule et Dayot Upamecano au centre, flanqué d’Alphonso Davies et Benjamin Pavard à l’arrière. Manuel Neuer, comme d’habitude, devrait être dans le but.

Si ces prédictions tiennent, voici comment le Bayern pourrait s’aligner demain :

Littéralement, n’importe qui pourrait être sur l’aile demain. Voici quelques options :

Musiala ou Gnabry pendant 45-60 minutes. Armindo Sieb, Malik Tillman ou un autre jeune. Marcel Sabitzer à l’aile (ou Sabitzer au milieu de terrain et Muller à l’aile). Alphonso Davies à gauche, Sane à droite, Lucas Hernandez à l’arrière. Choupo-Moting sur l’aile (gauche ou droite).

Bayern Munich se rend à Greuther Fürth dans un derby bavarois ce week-end. Fürth est en bas du tableau avec un seul point à son actif, après avoir été battu par le VfB Stuttgart lors du week-end d’ouverture. Ils ont perdu contre le Hertha Berlin le week-end dernier après avoir marqué un but grâce à un penalty de Branimir Hrgota.

Dans ce podcast, nous examinons certains changements que Julian Nagelsmann pourrait apporter avant le match du Bayern contre le Dynamo Kiev en Ligue des champions en milieu de semaine ; nous examinons également les difficultés de Greuther Fürth et comment nous pensons que ce match se déroulera. On se demande si Marcel Sabitzer pourrait bien démarrer et si Joshua Kimmich (halètement) pourrait se reposer !