Grève à la Poste pour la semaine des Rois Mages

22/12/2021 à 12h55 CET

Gabriel Ubieto

Le personnel de La Poste est appelé à la grève dans la semaine du rois, l’un des pics d’activité du casting pendant les vacances de Noël. Plus précisément, CCOO et UGT ont appelé à la grève les jours 5, 7 et 12 janvier pour protester « contre le démantèlement des services de distribution postale, la précarité et la réduction des effectifs », comme ils l’ont rendu public dans un communiqué ce mercredi. Malgré le fait que l’entreprise publique de service postal a publié la semaine dernière l’appel à un offre d’emploi record avec 5 377 emplois, les centrales estiment que cela est insuffisant pour pallier la suppression de 7.000 personnes entraînée ces dernières années par le manque d’offres publiques.

Les centrales, qui portent en pied de guerre et avec une relation tendue avec la direction Depuis des mois, ils dénoncent qu' »avec la nuit et la trahison » l’entreprise publique postale a modifié l’organisation du service et a supprimé le mobilier de ses bureaux, ce qui a obligé de nombreux facteurs à classer les envois au sol. CCOO et UGT se mettent en grève parce qu’ils pensent que Correos veut transformer les facteurs en « cavaliers ». « Le nouveau modèle imposé implique moins de personnel, plus de distances, des changements de zones de distribution en permanence et, par conséquent, moins de fiabilité et de qualité dans le service au citoyen, avec un préjudice évident pour eux », lit-on dans le communiqué de grève.