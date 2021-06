Grève des employés de Salvatore Ferragamo pour un éventuel accord avec Interparfums – WWD

MILAN — Un groupe d’employés de Salvatore Ferragamo a manifesté mercredi lors d’un sit-in d’une heure devant l’usine de l’entreprise à Osmannoro, à l’extérieur de Florence.

La grève a été annoncée la semaine dernière par les syndicats Rsu et Filctem Cgil pour exprimer leur « ferme opposition » aux négociations exclusives en cours de la maison de couture avec Interparfums Inc. pour l’octroi de licences mondiales des parfums de marque Ferragamo.

Comme indiqué, la division parfums de la société florentine est gérée en interne depuis deux décennies. Par conséquent, dans un communiqué, les syndicats ont souligné que l’accord possible impliquait que “les droits et les emplois de 40 travailleurs sont en danger”.

Les syndicats ont déclaré qu’« au moment du plus grand impact du COVID-19, les travailleurs se sont serré la ceinture ; avec des sacrifices, ils ont contribué à surmonter la période la plus difficile en acceptant la ‘Cassa integrazione’ [wage support measure] et le report du plan de vacances, mais aujourd’hui [now] que les marchés rouvrent, ils s’attendent à ce que leur sacrifice soit récompensé.

Par conséquent, les syndicats demandent à l’entreprise d’interrompre les négociations pour l’accord de licence. “Au lieu de vendre des actifs stratégiques comme celui des parfums, nous attendons de la direction qu’elle présente un plan industriel qui investit dans l’innovation et l’emploi”, peut-on lire dans le document.

En réponse, la société Salvatore Ferragamo a souligné que l’éventuel accord de licence « vise à assurer une nouvelle impulsion à l’activité parfums et la continuité de la production Made in Italy. Les négociations avec Interparfums sont toujours en cours ; comme cela a déjà été communiqué aux syndicats, et comme cela s’est déjà produit dans le passé, l’entreprise est prête à [take action] offrir les meilleures solutions possibles aux travailleurs.

L’accord de licence potentiel avec Interparfums ne serait pas le premier dans l’histoire de l’activité parfumerie Ferragamo.

En 1994, la marque a signé un accord pour le développement et la fabrication de son premier parfum avec Eurocos Cosmetics, une division allemande de Procter & Gamble.

Après avoir mis fin à l’accord sans que rien n’ait été produit, en mars 1997, Ferragamo et Bulgari ont formé une joint-venture – chacune prenant une participation de 50 pour cent – appelée Ferragamo Parfums SA. À l’époque, Bulgari était responsable de la gestion dans le cadre d’un contrat de service.

Après un partenariat de quatre ans, les deux parties ont dissous à l’amiable le contrat de joint-venture avec Ferragamo, rachetant à Bulgari sa participation de 50 pour cent pour un montant non divulgué. La division Ferragamo Parfums a été créée en 2001 pour contrôler l’ensemble de l’activité parfums en interne, du développement du parfum à la distribution.

Les licences de parfum d’Interparfums incluent Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Moncler, Montblanc, Paul Smith, Repetto, ST Dupont et Van Cleef & Arpels. Le groupe est également propriétaire des parfums Lanvin et de la marque Rochas.

Au premier trimestre 2021, les ventes des parfums Salvatore Ferragamo ont augmenté de 5,3% à 10,5 millions d’euros. Dans l’ensemble, au cours des trois mois clos le 31 mars, les revenus de la société ont augmenté de 10,3 % à 244,6 millions d’euros, contre 222 millions d’euros au cours de la même période l’an dernier.