Grève des médecins : les médecins juniors de l’IMA demandent une audience accélérée de l’affaire NEET-PG

La Cour suprême entend plusieurs requêtes contestant un avis prévoyant un quota de 10 % pour les sections économiquement plus faibles dans les admissions NEET.

Le réseau des médecins juniors de l’Association médicale indienne a demandé l’accélération de l’audience pour accélérer le conseil national d’éligibilité et d’entrée – troisième cycle (NEET PG), a rapporté Asian News International. Le réseau a également étendu sa solidarité aux médecins résidents qui ont recouru à des manifestations dans tout le pays contre les retards de consultation.

Les médecins résidents de Delhi ont suspendu les services d’urgence et réguliers dans plusieurs facultés de médecine et ont également approché le ministère de la Santé de l’Union pour exiger la reprise urgente du processus bloqué. Les médecins ont intensifié leurs protestations lundi, affectant les soins aux patients dans plusieurs hôpitaux. Les médecins résidents ont déclaré que trois lots de résidents juniors soutiennent généralement les médecins seniors et prennent en charge la majorité de la charge de travail dans les hôpitaux. Cependant, en raison du retard et du report du conseil, seuls deux lots fonctionnent, ce qui signifie essentiellement que des sièges pour un lot entier sont vacants, ce qui entraîne une pénurie dans les hôpitaux.

Les médecins ont également fait valoir que les étudiants de troisième cycle se présenteraient à leurs examens à partir de janvier et s’y préparaient, ce qui entraînerait une nouvelle baisse du nombre de jeunes médecins pour prendre en charge la charge de travail massive.

Le ministère de la Santé de l’Union a déjà exhorté les médecins protestataires à abandonner leur grève et à reprendre le travail. Le président de l’Association des médecins résidents du Lady Hardinge Medical College, Sunil Duchania, a déclaré que les autorités concernées n’étaient pas dérangées par la pénurie de professionnels de la santé.

La Cour suprême entend plusieurs requêtes qui ont contesté le Centre et un avis du Comité de conseil médical de juillet qui prévoyait un quota de 10 % pour les sections économiquement plus faibles dans les admissions NEET. La législation, ratifiée par le Parlement en 2019, désigne un candidat de catégorie générale dont le revenu familial est inférieur à Rs 8 lakh par an.

Les pétitions soutiennent que cette catégorie dépasserait le seuil de quota de 50 % fixé par une décision de la cour suprême en 1992.

