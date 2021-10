Grève d’Hollywood évitée ; Les producteurs de l’IATSE concluent un accord sur un nouveau contrat film / télévision – Report Door

EXCLUSIF: Alors qu’Hollywood est sur le qui-vive et que des panneaux de piquetage sont prêts, l’IATSE et l’AMPTP sont parvenus à un accord sur un nouveau contrat pour le cinéma et la télévision, évitant ainsi une menace de grève nationale.

Le nouveau contrat de trois ans, qui doit désormais être ratifié par les membres du syndicat, intervient quelques heures avant la date limite – dimanche minuit – imposée par le président de l’IATSE, Matthew Loeb. Le syndicat et l’AMPTP dirigé par Carol Lombardini devraient rendre l’accord public très prochainement.

« Il a fallu beaucoup de temps pour arriver ici, mais c’est un bon accord, un accord équitable pour toutes les personnes concernées », a déclaré à Report Door une personne proche des négociations parfois tendues une fois que toutes les clauses du contrat final ont été convenues samedi. « Il est temps de sortir les cigares », a ajouté l’individu

Les points d’entente comprennent des délais d’exécution de 10 heures entre les quarts de travail, un financement accru des régimes de santé et de retraite et une augmentation des taux de 3 % chaque année pour la durée du contrat qui n’a pas encore été approuvé, entre autres changements.

Avec bon nombre des problèmes plus importants résolus en fin de semaine, les discussions d’aujourd’hui ont vu l’IATSE et l’AMPTP aborder plusieurs questions plus petites mais vitales, entendons-nous. Une fois cela réglé, il fallait s’occuper de la partie administrative, car l’affaire était en fait dactylographiée pour que tous puissent l’examiner une dernière fois.

Bien que l’accord provisoire ait été conclu avant la date limite ce week-end et que les choses aient vraiment commencé à se mettre en place vendredi midi, la situation est restée dans un état de flux presque jusqu’aux dernières heures. Les représentants syndicaux ont mis en garde les membres contre le fait de devenir trop optimistes. «Même si nous sommes toujours à la table de négociation pour essayer d’obtenir un accord, au moment d’écrire ces lignes, il n’est pas prévu d’annuler la grève», a déclaré un courriel envoyé aux membres de la section locale 80 à la fin du 15 octobre. les mettant à jour sur les pourparlers et les préparatifs de l’action syndicale fixée à 00h01 le 18 octobre.

L’accord âprement disputé est intervenu après deux dernières semaines de négociations intenses, alors que les membres se préparaient à fermer l’industrie s’ils le devaient. Les deux parties discutaient, par intermittence, depuis la mi-mai. Mais les discussions sont devenues beaucoup plus urgentes il y a deux semaines, lorsque les membres ont voté à une écrasante majorité pour autoriser Loeb à appeler à la grève si ces efforts ultimes ne parvenaient pas à aboutir à un accord acceptable.

Mercredi, le patron du syndicat a déclaré que les studios, les réseaux et les streamers ne prenaient toujours pas assez au sérieux les demandes du syndicat, affirmant que « le rythme des négociations ne reflète aucun sentiment d’urgence ».

L’AMPTP, cependant, a déclaré tout au long qu’il restait « engagé à conclure un accord ».

À cette fin, peu de temps après l’annonce du résultat du vote d’autorisation de grève à 98% le 4 octobre, le super avocat des anciens de l’industrie Ken Ziffren, le patron de Disney TV Peter Rice et le directeur national exécutif de la DGA Jay Roth ont rejoint les pourparlers. Le trio de pouvoir a proposé son consul aux deux parties dans le but de refroidir la température de plus en plus élevée dans les négociations virtuelles, avec des appels téléphoniques et des discussions Zoom volant à un rythme effréné au cours des 72 dernières heures.

Les principaux objectifs du syndicat étaient des salaires décents pour les métiers les moins bien payés ; plus de temps d’exécution entre les jours de travail ; les pauses repas réelles ; un sauvetage du régime de retraite et de santé en difficulté du syndicat et une plus grande part des revenus des émissions en streaming.

Si la ligne rouge avait été franchie aux premières heures de lundi, une grève nationale aurait été la première des 60 000 membres de l’IATSE en 128 ans d’histoire.

Maintenant, Hollywood retournera au travail lundi. De plus, les membres du syndicat se rendront aux urnes dans les prochains jours pour donner ou refuser leur approbation à l’accord d’aujourd’hui.