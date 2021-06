Grève du gouvernement : Twitter perd son statut d’intermédiaire

Le gouvernement a envoyé à Twitter une communication le 5 juin dans laquelle, en guise de geste de bonne volonté, l’entreprise s’est vu offrir une dernière chance de se conformer immédiatement aux règles.

Twitter a perdu son statut d’intermédiaire en Inde pour ne pas s’être conformé aux nouvelles règles sur les technologies de l’information entrées en vigueur le 26 mai. Des sources gouvernementales ont déclaré à FE que ce développement impliquait que si demain il y avait une accusation contre le site de microblogging pour contenu illégal présumé il serait traité comme un éditeur – et non comme un intermédiaire – et serait passible de sanctions en vertu de toute loi, y compris la loi informatique, ainsi que les lois pénales du pays.

Twitter est ainsi devenu la première entreprise parmi Facebook, Google, Instagram, WhatsApp, LinkenIn, etc, à avoir perdu son statut d’intermédiaire. D’autres entreprises de ce type ont soumis leur rapport de conformité au gouvernement.

“Il est évident qu’en dépit des indulgences répétées accordées, y compris un dernier avis le 5 juin en guise de geste de bonne volonté, Twitter ne s’est pas conformé aux règles de directives intermédiaires en vertu de la loi sur les technologies de l’information ayant force de loi car elles ont été encadrées dans l’exercice des pouvoirs en vertu de Article 87 de la loi informatique. La règle 7 du Règlement stipule très clairement que lorsqu’un intermédiaire ne respecte pas ces règles, les dispositions de la sous-section (1) de l’article 79 de la loi informatique ne seront pas applicables à cet intermédiaire et l’intermédiaire sera passible d’une peine en vertu de toute loi. y compris la loi informatique ainsi que les lois pénales de l’Inde en ce qui concerne le contenu illégal publié sur cette plate-forme », ont déclaré des sources gouvernementales, ajoutant: « Compte tenu de ce qui précède, la règle 7 et le cours qui y sont suggérés semblent être entrés en vigueur » .

L’article 79 de la loi sur les technologies de l’information confère aux sociétés de médias sociaux le statut d’intermédiaire, qui leur offre des exemptions et une certaine immunité de responsabilité pour tout contenu et données tiers hébergés par elles.

« Quelles mesures pourraient être prises contre un intermédiaire s’il ne respectait pas les règles était une zone grise dans la loi antérieure. Il est désormais clair que des poursuites pénales peuvent être engagées », a déclaré à FE Pavan Duggal, expert en cyber-droit et avocat à la Cour suprême. “Les entreprises de médias sociaux devraient être proactives en se conformant aux nouvelles règles relatives aux intermédiaires, car la disposition sur la responsabilité pénale, qui est une nouvelle caractéristique de la loi, peut avoir de graves conséquences pour elles”, a ajouté Duggal, déclarant que le simple fait de contester la loi devant le tribunal ne sera d’aucune utilité à moins que le tribunal suspende l’application de la loi.

Des sources ont déclaré que Twitter, en tant qu’intermédiaire important dans les médias sociaux, était légalement tenu de se conformer aux nouvelles règles relatives aux intermédiaires d’ici le 25 mai 2021, après l’expiration du délai de trois mois accordé à tous les intermédiaires après notification des règles par le gouvernement, mais il ne l’a pas fait. se conformer.

Les responsables ont déclaré que dans la première communication provenant de Twitter le 28 mai, leur seule affirmation était qu’ils étaient en train de recruter une personne de contact nodale (PCN) et un agent résident des griefs (RGO) tout en entreprenant le processus de fourniture d’un adresse de contact en Inde.

Twitter a ensuite envoyé un e-mail le 2 juin au gouvernement indiquant qu’un avocat travaillant dans un cabinet d’avocats – Dharmendra Chatur – avait été nommé en tant que personne de contact nodale par intérim et responsable des griefs résident. Des sources gouvernementales ont déclaré que Chatur n’était pas un employé de Twitter comme l’exigent les directives.

Le gouvernement a envoyé à Twitter une communication le 5 juin dans laquelle, en guise de geste de bonne volonté, l’entreprise s’est vu offrir une dernière chance de se conformer immédiatement aux règles.

Selon des responsables gouvernementaux, le 6 juin, Twitter a répondu qu’ils avaient nommé une personne de contact nodale et un responsable des griefs résident sur une base contractuelle à titre de mesure provisoire.

Concernant le chef de la conformité (CCO), Twitter a assuré le gouvernement de finaliser la nomination et de fournir des détails au plus tard dans une semaine. Cependant, dans sa dernière communication du 13 juin, l’entreprise a seulement déclaré qu’elle avait publié une description de poste pour embaucher CCO, NCP et RGO et qu’elle s’efforcerait de pourvoir ces rôles le plus rapidement possible.

“Le point pertinent est que contrairement à leur promesse, aucun responsable de la conformité, même conformément à leur promesse, n’est encore nommé, même à titre intérimaire”, ont déclaré des sources gouvernementales.

Des sources ont également souligné que dans sa dernière communication, Twitter a transmis un “conseil présumé d’un consultant présumé” selon lequel l’établissement du bureau indien de Twitter Inc est nécessaire pour embaucher un responsable de la conformité de manière permanente. “Personne n’a empêché Twitter de nommer un CCO à titre provisoire”, ont déclaré des responsables.

Twitter n’a pas pu être contacté pour des commentaires jusqu’au moment de passer à la presse.

