Grève possible dans le football féminin

28/09/2021 à 18:08 CEST

Inès Sanchez

Le football féminin espagnol vit une situation de stagnation constante. En dépit d’être déjà professionnel, il n’y a pas de chemin clair de changement. Alors que les fans d’autres pays européens peuvent suivre leurs équipes via la télévision ou les streams, ce n’est pas le cas de Primera Iberdrola, compétition dans laquelle vous pouvez à peine suivre 3 ou 4 matchs hebdomadaires et, le plus souvent, de la part des chaînes institutionnelles de ces mêmes clubs ou des télévisions autonomes. Face à ce problème, les joueurs envisagent d’organiser une nouvelle grève.

“S’il n’y a pas de visibilité, les gens ne savent pas qu’on joue et personne ne le voit. Alors ça ne se vend pas, il n’y a pas d’argent et la femelle ne génère pas. C’est un cercle”, a déclaré Alexia Putellas dans une interview accordée à Diario Sport. C’est la grande difficulté que rencontre le football féminin aujourd’hui. Et c’est l’une des exigences qui nécessitent une solution plus rapide. Compte tenu de la situation de progression que connaît la discipline, et de la paralysie forcée qu’elle a déjà connue un peu plus d’une saison en raison de la pandémie, la distribution du gâteau télé est le dernier problème qu’il faudrait ajouter. Cependant, ce n’est pas la seule modification que demande le football féminin. Après l’urgence imposée par l’absence de retransmissions, la mise à jour d’une convention collective qui doit encore être modifiée devrait être convenue.

Le problème actuel peut s’expliquer par la prise en compte de deux facteurs. Le premier, le manque de réel intérêt des organisations à vraiment promouvoir le football féminin. Ces dernières années, la même situation s’est répétée plusieurs fois. Des promesses arrivent continuellement d’en haut qui finissent toujours par se limiter à des mots. Les faits ne sont généralement pas remplis lorsque nous parlons de la première Iberdrola. Même se considérer – enfin, comme un sport professionnel avec la Liga et l’ACB.

Et d’autre part, il est possible de différencier les manque d’unanimité entre les clubs en raison d’intérêts différents. Le Barça, l’Athletic et le Real Madrid forment un groupe différent des autres. Ces trois clubs cherchent à lutter – indépendamment des organisations – pour de meilleures conditions et Ils demandent un accord à 90 % sur les droits audiovisuels. Les douze autres ensembles ont cédé leur droit à l’ACFF et demandent simplement une majorité des deux tiers pour approuver les différents thèmes, majorité qui a déjà. Selon Onda Cero, les propositions des deux groupes sont trop éloignées. Et les footballeurs, faute de solution, réfléchissent déjà à une nouvelle grève.

L’AFE menaçait déjà cela il y a quelques semaines. Et après l’immobilité institutionnelle qui subsiste, et ayant le précédent de 2019 pour former l’accord, c’est une question de temps. S’il n’y a pas de changements dans les prochaines semaines, les joueurs agiront en conséquence : “Si ces délais sont prolongés au-delà de la mi-octobre, encore une fois, ce syndicat et les joueurs défendront leur ligue avec les mesures qui leur correspondent par la loi. »ils ont écrit dans la déclaration.