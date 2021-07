Grève pour offrir un trading Bitcoin «gratuit», ciblant Coinbase et Square

in

La plate-forme de paiement Strike a annoncé qu’elle permettra aux clients américains d’acheter et de vendre du Bitcoin avec presque aucun frais de négociation à partir d’aujourd’hui.

Dans une annonce le 1er juillet, le fondateur et PDG de Strike, Jack Mallers, a lancé une salve sur le principal échange de crypto-monnaie américain Coinbase, déclarant que sa plate-forme deviendra “l’endroit le moins cher et le plus facile au monde pour acquérir BTC. “

Cette décision place également Strike en concurrence directe avec Jack Dorsey’s Square et PayPal, qui a commencé à proposer des actifs cryptographiques au sein de la plate-forme aux clients américains en novembre 2020.

L’annonce indiquait que la société avait lancé “l’onglet Bitcoin” qui permet d’acheter des Bitcoins frappants sans “commissions en dehors de la marge du marché”.

La société de paiement basée à Chicago a déclaré qu’elle facturerait un “coût d’exécution” maximum d’environ 0,3% pour le courtage des transactions BTC, cherchant à le réduire en dessous de 0,1% dans les prochains mois à mesure que le volume augmente.

La populaire application de trading Robinhood propose également un trading de crypto sans commission dans certains États. Plus de 6 millions de nouveaux clients ont acheté des crypto-monnaies sur la plateforme au cours des deux premiers mois de 2021.

Mallers cible directement Coinbase avec cette décision, qualifiant ses frais de négociation excessifs de “stupides”. Il a noté que Coinbase a réalisé 1,8 milliard de dollars de revenus au premier trimestre 2021, avec 771 millions de dollars de bénéfices, dont 94% provenaient de frais pouvant atteindre 3%.

Il a vivement critiqué les cadeaux gratuits de l’échange qui donnent aux utilisateurs quelques dollars en altcoins pour regarder des vidéos.

“Ne vous y trompez pas, lorsque vous achetez du Bitcoin sur Coinbase, vous soutenez les shitcoins.”

En rapport: Coinbase pourrait voir une compression des frais à long terme, selon le PDG

Il y a également eu une fouille chez PayPal qui, selon lui, a récemment augmenté les frais dans tous les domaines, facturant désormais aux vendeurs 3,49% + 0,49 $ pour traiter les transactions cryptographiques.

Mallers a ajouté que l’objectif est de pousser les prix sur le marché aussi près de nulle part que possible, ce qui serait conforme à l’esprit de Bitcoin.

“Notre mission est d’assurer la liberté financière pour tous, et nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne nous arrêterons pas pour les 8 milliards de personnes sur la planète.”

Comme l’a rapporté Cointelegraph, Strike s’est associé au gouvernement d’El Salvador pour l’aider à mettre en œuvre son adoption de Bitcoin.