‘Grey’s Anatomy’ a des fans dans un développement de triangle amoureux

S’il y a une chose que Grey’s Anatomy va faire, cela va créer un chaos romantique. Dans l’épisode de jeudi soir – le dernier jusqu’au 9 décembre – l’amour était dans l’air tout au long de Thanksgiving, avec Meredith (Ellen Pompeo) se connectant enfin avec Nick (Scott Speedman) après des semaines de taquineries. Cependant, la grande nouvelle de la soirée a été les retrouvailles entre Link (Chris Carmack) et Amelia (Caterina Scorsone). Après avoir rejeté sa proposition au début de la saison, Amelia et Link se sont concentrés sur la coparentalité Scout et ont gardé leurs distances l’un avec l’autre de manière romantique. Cependant, la chimie était là pendant le dîner de Thanksgiving, ce qui a conduit à une connexion.

Cela ne signifie pas que le drame est terminé, car Amelia informe Link que cela « ne change rien » et que sa décision est toujours prise sur le mariage, mais Link ne semble pas s’en soucier. Considérant le fait qu’Amelia se soit rapprochée du Dr Kai Bartley (ER Fightmaster), pour le plus grand plaisir des fans, les choses vont certainement se compliquer rapidement dans les prochains épisodes.

Les fans n’étaient pas à bord

Certains fans n’étaient pas enthousiasmés par la possibilité que cette amitié platonique devienne romantique. « Pourquoi tout le monde a-t-il besoin d’être associé à tout le monde dans cette émission ces derniers temps ? Jo et Link devraient rester juste amis. Ne pouvons-nous pas avoir de bonnes amitiés platoniques comme l’étaient Alex et Meredith ??? » a tweeté un téléspectateur contrarié.

LINK NE DITES PAS QUE JO Y TOUS SONT DES AMIS J’AI BESOIN DE ÇA POUR RESTER AINSI #GreysAnatomy – angélique²⁸ (@SWEATSPACES) 19 novembre 2021

L’APERÇU NOOOON PAS JOLINK #GreysAnatomy – Lucie (Version Taylor) (@ilovemanifest) 19 novembre 2021

